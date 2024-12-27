Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,59% και 74,46 εκατ. ευρώ ο τζίρος, στο κλείσιμο

Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά την τριήμερη αργία λόγω των Χριστουγέννων, ενώ σε μέτρια επίπεδα κινήθηκε η αξία των συναλλαγών.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ και των ΕΛΠΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.457,38 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,59%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 74,46 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.829.593 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,99%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+9,64%), των ΕΛΠΕ (+3,83%), της Motor Oil (+1,79%) και της Elvalhalcor (+1,60%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Optima Bank (-1,41%), της ΕΥΔΑΠ (-0,51%), της Τέρνα Ενεργειακή (-0,50%) και του ΟΛΠ (-0,49%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Ιντραλότ και η Q&R διακινώντας με 2.467.370 και 2.216.429 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Τέρνα Ενεργειακή με 10,78 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 6,09 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 39 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ελλάκτωρ +9,64% και CPI +5,95%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μύλοι Κεπενού -8,82% και Βιοτέρ -6,98%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 40,1500 +0,38%

ALPHA BANK: 1,5800 +0,25%

AEGEAN AIRLINES: 10,1000 +0,20%

VIOHALCO: 5,3200 -0,19%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,4800 +0,33%

ΔΑΑ: 8,0000 +0,33%

ΔΕΗ: 11,9000 +0,25%

COCA COLA HBC: 32,9000 +0,86%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,1600 +9,64%

ΕΛΠΕ: 7,4600 +3,83%

ELVALHALCOR: 1,9000 +1,60%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,6400 +0,63%

ΕΥΔΑΠ: 5,8300 -0,51%

EUROBANK: 2,2350 +0,49%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1900 +0,42%

MOTOR OIL: 20,5200 +1,79%

JUMBO: 25,4800 +1,27%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,1800 αμετάβλητη

ΟΛΠ: 30,2000 -0,49%

ΟΠΑΠ: 15,6600 +1,03%

ΟΤΕ: 14,7000 -0,14%

OPTIMA BANK: 12,6000 -1,41%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8500 -0,10%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9000 αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,8900 -0,50%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

