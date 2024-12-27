ΥΠΕΘΟ - ΑΑΔΕ: Ψηφιακά από τις 30/12 η διαδικασία αποδοχής πράξεων στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου

Σε λειτουργία τίθεται από τις 30/12 η νέα ψηφιακή εφαρμογή αποδοχής πράξεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, επιταχύνοντας έτσι τις ελεγκτικές διαδικασίες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρίστου Δήμα (Α.1192/2024), κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, τίθεται σε λειτουργία ειδική εφαρμογή στην ψηφιακή πύλη myAADE της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται την κύρια οφειλή που προκύπτει στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου.

Για την οφειλή αυτή, δικαιούνται μείωση του σχετικού προστίμου, αναλόγως του σταδίου όπου επέρχεται η αποδοχή της κύριας οφειλής, κατά ποσοστό:

50% για δηλώσεις αποδοχής εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης και πριν από την παρέλευση της δέκατης (10ης) ημέρας από την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου,

για δηλώσεις αποδοχής εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης και πριν από την παρέλευση της δέκατης (10ης) ημέρας από την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, 40% για δηλώσεις αποδοχής μετά την κοινοποίηση της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, τέλους ή εισφοράς και εντός της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), ανεξαρτήτως αν έχει υποβληθεί ή όχι ενδικοφανής προσφυγή,

για δηλώσεις αποδοχής μετά την κοινοποίηση της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, τέλους ή εισφοράς και εντός της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), ανεξαρτήτως αν έχει υποβληθεί ή όχι ενδικοφανής προσφυγή, 30% για δηλώσεις αποδοχής μετά την κοινοποίηση απόφασης της ΔΕΔ ή τη σιωπηρή απόρριψη της εμπρόθεσμης ενδικοφανούς προσφυγής και όσο διαρκεί η προθεσμία άσκησης προσφυγής ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου πρώτου βαθμού (με την προϋπόθεση της μη άσκησης αυτής),

για δηλώσεις αποδοχής μετά την κοινοποίηση απόφασης της ΔΕΔ ή τη σιωπηρή απόρριψη της εμπρόθεσμης ενδικοφανούς προσφυγής και όσο διαρκεί η προθεσμία άσκησης προσφυγής ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου πρώτου βαθμού (με την προϋπόθεση της μη άσκησης αυτής), 25% για δηλώσεις αποδοχής μετά την άσκηση εμπρόθεσμης δικαστικής προσφυγής και έως την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας που είχε ορισθεί αρχικά για την εισαγωγή της υπόθεσης προς συζήτηση ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου.

Στη συνέχεια ο φορολογούμενος πρέπει να καταβάλει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, το ποσό που αντιστοιχεί στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς, πλέον τυχόν τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Εφόσον εξοφληθεί το παραπάνω ποσό, το υπόλοιπο της οφειλής αποπληρώνεται είτε εφάπαξ είτε σε έως και δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις. Ειδικότερα για:

εφάπαξ καταβολή , το υπόλοιπο της οφειλής, (αφαιρουμένου του προς διαγραφή προστίμου) καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της δήλωσης αποδοχής,

, το υπόλοιπο της οφειλής, (αφαιρουμένου του προς διαγραφή προστίμου) καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της δήλωσης αποδοχής, εξόφληση σε δόσεις, η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα εντός του οποίου υποβλήθηκε η δήλωση αποδοχής. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών που ακολουθούν το μήνα εντός του οποίου καταβλήθηκε η πρώτη δόση.

Επισημαίνεται ότι:

δηλώσεις αποδοχής που υποβλήθηκαν από 1/10/2024 (έναρξη ισχύος διάταξης) μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καταλαμβάνονται από τα οριζόμενα στην εν λόγω απόφαση,

για εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο παραπάνω διάστημα, η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών για την υποβολή της δήλωσης αποδοχής ξεκινά από την έναρξη ισχύος της Απόφασης.

Τέλος, σημειώνεται ότι η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πλατφόρμα myAADE στη διαδρομή Φορολογικές Υπηρεσίες > Δήλωση Αποδοχής Πράξεων Ελέγχου, άρθρο 75 ν.5104/24.

