Λήγει η συμφωνία διαμετακόμισης φυσικού αερίου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας: Οι 5 προκλήσεις για την Ευρώπη

Η Ευρώπη πρόκειται να χάσει ένα μερίδιο των προμηθειών της σε φυσικό αέριο, καθώς η συμφωνία διαμετακόμισης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Εάν δεν υπάρξει μια εναλλακτική συμφωνία τις τελευταίες ημέρες του έτους, η διακοπή των ρωσικών ροών μέσω της Ουκρανίας θα παρουσιάσει μια σειρά από προκλήσεις σε μια ήδη στενή αγορά, σύμφωνα με ανάλυση του πρακτορείου Bloomberg.

Αποθήκες φυσικού αερίου

Η μεγαλύτερη ανησυχία για τους traders είναι ο ρυθμός μείωσης των αποθεμάτων από τις αποθήκες, καθώς τα αποθέματα της Ευρώπης εξαντλούνται με ταχείς ρυθμούς. Έχουν συρρικνωθεί σε επίπεδο περίπου 75%, ένα επίπεδο που καταγράφεται ένα μήνα νωρίτερα σε σχέση με τον περασμένο χειμώνα. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό σημάδι, όχι μόνο για ό,τι απομένει από την περίοδο θέρμανσης αλλά και για τις προσπάθειες δημιουργίας αποθεμάτων αργότερα το 2025.

Διευρύνεται το spread ανάμεσα σε Καλοκαίρι και Χειμώνα

Η μεταβλητότητα είναι πιθανό να συνεχιστεί. Τα συμβόλαια φυσικού αερίου για το επόμενο καλοκαίρι αυξήθηκαν πρόσφατα πάνω από τα συμβόλαια για το χειμώνα 2025-26, γεγονός που θα καταστήσει ακριβότερη την αναπλήρωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πριν από την επόμενη περίοδο θέρμανσης.

«Η αγορά θα αντιμετωπίσει προκλήσεις για να επιστρέψει σε άνετα επίπεδα αποθήκευσης ενόψει του χειμώνα 2025-2026», δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ο Anatol Feygin, εμπορικός διευθυντής του αμερικανικού εξαγωγέα φυσικού αερίου Cheniere Energy.

Ρωσικές προμήθειες

Ακόμη και με την απώλεια των προμηθειών μέσω της Ουκρανίας, η Ρωσία μπορεί ακόμη να παραδώσει φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Τουρκίας, αν και η χωρητικότητα σε αυτή τη διαδρομή δεν μπορεί να αντισταθμίσει πλήρως την πιθανή έλλειψη φορτίων του επόμενου έτους.

Η Ρωσία στέλνει επίσης υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Στην πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρόφησε μια ποσότητα ρεκόρ ρωσικού LNG φέτος, και ενώ ορισμένοι αξιωματούχοι στο μπλοκ έχουν ζητήσει εμπάργκο, δεν υπάρχει ακόμη απαγόρευση σε ολόκληρη την περιοχή.

Από τον Μάρτιο, ωστόσο, τα ρωσικά πλοία LNG δεν θα επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά λιμάνια για να μεταφέρουν το φορτίο τους σε άλλα πλοία που ταξιδεύουν πέρα από την ΕΕ. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι περισσότερο ρωσικό LNG θα παραμένει στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ανταγωνισμός για το LNG

Η Ευρώπη θα πρέπει όλο και περισσότερο να ανταγωνίζεται με την Ασία για φορτία LNG από παγκόσμιους παραγωγούς. Όταν οι τιμές του φυσικού αερίου πέφτουν, οι αναδυόμενες ασιατικές αγορές αυξάνουν τις αγορές.

Για να προσελκύσει περισσότερη προσφορά, η Ευρώπη μπορεί να καταφύγει στο αμερικανικό LNG, το οποίο δεν περιορίζεται από τον προορισμό, δήλωσε ο Feygin της Cheniere.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε αυτόν τον μήνα την ΕΕ να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό φυσικό αέριο, λέγοντας ότι θα επιβάλει δασμούς στο μπλοκ εάν δεν το πράξει. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε επίσης ότι το αμερικανικό LNG θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντικατάσταση των φορτίων από τη Ρωσία.

Ωστόσο, αρκετά έργα επέκτασης του LNG ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, βρίσκονται αντιμέτωπα με καθυστερήσεις. Το νέο εγχείρημα της Cheniere στο Τέξας θα είναι «σχετικά αργό στην ανάπτυξή του» μέχρι το 2025, δήλωσε ο Feygin.

Τα μεγάλα στοιχήματα των Hedge Funds

Τα hedge funds έχουν επεκτείνει την παρουσία τους στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια. Οδεύουν προς το τέλος του 2024 με όγκο ρεκόρ θέσεων long positions - ουσιαστικά ένα στοίχημα ότι οι τιμές θα αυξηθούν. Αρκετοί traders έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η συγκέντρωση τέτοιων στοιχημάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε selloff, αναστατώνοντας μια ήδη εύθραυστη αγορά.

Η οικονομία της περιοχής έχει αργήσει να ανακάμψει από την ενεργειακή κρίση του 2022 και η συνεχιζόμενη αστάθεια των τιμών του φυσικού αερίου θα δυσκόλευε τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να σχεδιάσουν το μέλλον.

Πηγή: skai.gr

