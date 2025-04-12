Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 14 έως 17 Απριλίου

Συνολικά 103.486.646,64 ευρώ θα καταβληθούν σε 150.159 δικαιούχους από τις 14 έως τις 17 Απριλίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 14 Απριλίου, θα καταβληθούν 216.308,39 ευρώ σε 168 δικαιούχους για παροχές του τ. ΟΑΕΕ,

στις 16 Απριλίου, θα καταβληθούν 12.109.252,33 ευρώ σε 27.752 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας),

από τις 14 έως τις 17 Απριλίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

στις 14 Απριλίου, θα καταβληθούν 45.061.085,92 ευρώ σε 85.534 δικαιούχους του δωροσήμου οικοδόμων.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

13.000.000 ευρώ σε 21.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

400.000 ευρώ σε 5 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: skai.gr

