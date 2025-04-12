Κατά την έναρξη των εργασιών του άτυπου ECOFIN της 12ης Απριλίου, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Χθες, κατά το πρώτο Eurogroup στο οποίο συμμετείχα, τόνισα ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι επικεντρωμένη σε μια πολιτική δημοσιονομικής σύνεσης, ενώ ταυτόχρονα, η εστίασή μας στις μεταρρυθμίσεις θα ξεκλειδώσει πλήρως τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας.

Βεβαίως, συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση της διεθνούς και ευρωπαϊκής οικονομίας, δίνοντας προφανώς έμφαση στους δασμούς των ΗΠΑ και τον αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές οικονομίες, καθώς και στη βέλτιστη απάντηση που θα πρέπει να έχει η Ε.Ε. σε αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πιστεύουμε ότι μια δίκαιη διεθνής τάξη βασισμένη σε κανόνες είναι η απόλυτη επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να είναι η πολιτική όλων των διεθνών εταίρων.

Δεν θέλουμε εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε μια αμοιβαία ωφέλιμη λύση, όπως έχει περιγράψει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες επιλογές πολιτικής που θα πρέπει να ακολουθήσουμε σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο σενάριο. Θα πρέπει να διευρύνουμε τις εμπορικές μας συμφωνίες με χώρες όπως η Ινδία και ταυτόχρονα θα πρέπει να ακολουθήσουμε όλο το φάσμα των λύσεων που πρότειναν οι εκθέσεις Draghi και Letta, αφαιρώντας το πλήρες εύρος των φραγμών που υπάρχουν ήδη στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Σήμερα, στο ECOFIN συζητάμε ένα ακόμα σημαντικό θέμα: τον τρόπο χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων ασφάλειας και άμυνας. Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει εδώ και καιρό την ανάγκη για περαιτέρω αμυντική συνεργασία μεταξύ των κρατών - μελών της Ε.Ε.

Από αυτή την άποψη, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία ReArm Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χαιρετίζουμε την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι στην ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται οι λύσεις σε όλες τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.