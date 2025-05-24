Ο Τραμπ ξεκίνησε εμπορικό πόλεμο με την ΕΕ - Η Ευρώπη ζητά σεβασμό και όχι απειλές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε εμπορικό πόλεμο την Παρασκευή με την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς την απείλησε με δασμούς ύψους 50% σε αγαθά από την 1η Ιουνίου.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δημιουργήθηκε με πρωταρχικό σκοπό να εκμεταλλευτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο ΕΜΠΟΡΙΟ, ήταν πολύ δύσκολη στις διαπραγματεύσεις», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι συζητήσεις μας μαζί τους δεν οδηγούν πουθενά! Ως εκ τούτου, προτείνω έναν άμεσο δασμό 50% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου 2025».

Το τελεσίγραφο του Τραμπ συντόμευσε δραστικά το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη συμφωνίας για τη διάσωση της διατλαντικής εμπορικής σχέσης ύψους 1,6 τρισ. ευρώ: Αρχικά επέβαλε έναν δασμό 20% στα περισσότερα αγαθά από την ΕΕ στις 2 Απριλίου, ύστερα το μείωσε στο 10% μια εβδομάδα αργότερα και άφησε 90 ημέρες για να κλείσει μια συμφωνία πριν επανέλθει ο υψηλότερος συντελεστής.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωσαν χθες σημαντικές απώλειες στον απόηχο της ανακοίνωσης του Τραμπ. Ο δείκτης DAX, που αποτελείται από 40 από τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες, υποχώρησε κατά 2,2%, ενώ ο γαλλικός δείκτης CAC 40 διολίσθησε κατά 2,7%. Ο χρυσός, ένα παραδοσιακό ασφαλές περιουσιακό στοιχείο, ενισχύθηκε κατά 2,1%. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησε κατά 1,1%.

Η νέα απειλή ήρθε λίγες ώρες πριν από μια κλήση μεταξύ του Επιτρόπου Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφτσοβιτς και του εμπορικού αντιπροσώπου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ για την αναζήτηση μιας βάσης διαπραγμάτευσης ώστε να αποφευχθεί ένας εμπορικός πόλεμος πλήρους κλίμακας.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ δήλωσε χθες επίσης ότι θα επιβάλλει δασμούς 25% στην Apple, στη Samsung και άλλους κατασκευαστές smartphone εάν δεν μεταφέρουν την παραγωγή στις ΗΠΑ.

Η σύγκρουση ΕΕ - Τραμπ αποκαλύπτει τις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ του τρόπου με τον οποίο οι ΗΠΑ και η ΕΕ σκέφτονται για το εμπόριο, με τον Αμερικανό πρόεδρο, να συγκρούεται με την προσέγγιση του μπλοκ.

«Οι απαιτήσεις του Τραμπ φαίνεται να αντανακλούν τη βαθιά απογοήτευση των ΗΠΑ για την επαγγελματική, ήρεμη και γραφειοκρατική προσέγγιση της ΕΕ στις εμπορικές διαπραγματεύσεις - που έρχεται σε σύγκρουση με την προθυμία του Τραμπ να κλείσει γρήγορα συμφωνίες που φαίνονται σέξι, ακόμη και αν αυτές σημαίνουν πολύ λίγα στην πράξη», δήλωσε η Agathe Demarais από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων.

«Δεν υπάρχει σαφήνεια γύρω από τους εμπορικούς στόχους των ΗΠΑ, γεγονός που καθιστά τις διαπραγματεύσεις σχεδόν αδύνατες για την Ευρώπη», πρόσθεσε η Demarais. «Οι διαπραγματευτές της ΕΕ μένουν να αναρωτιούνται ποιες είναι πραγματικά οι αμερικανικές απαιτήσεις».

«Ας ελπίσουμε τώρα να κινητοποιηθεί η ΕΕ»

Μιλώντας μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι ελπίζει να «κινητοποιηθεί η ΕΕ», την οποία κατηγόρησε ότι δείχνει λιγότερη δέσμευση στις συνομιλίες από ό,τι οι ασιατικές χώρες και η Βρετανία, η οποία έχει ήδη συνάψει εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι οι προτάσεις της ΕΕ δεν ήταν της ίδιας ποιότητας που έχουμε δει από άλλους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους μας», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Fox News.

Πριν ο Μπέσεντ επιπλήξει την ΕΕ ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη, η Κομισιόν επέμεινε ότι η πρότασή της ήταν σοβαρή και εποικοδομητική.

«Τους στείλαμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι μια εξαιρετική, λεπτομερής, αμοιβαία επωφελής πρόταση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Olof Gill, υποστηρίζοντας την προσέγγιση της ΕΕ στις συνομιλίες της με την Ουάσινγκτον.

Το νέο έγγραφο αποσκοπεί στην ενίσχυση των αγορών σε στρατηγικούς τομείς, όπως η ενέργεια, καθώς και στην ανάπτυξη της συνεργασίας στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5G και 6G. Ενισχύει επίσης τη στρατηγική συνεργασία σε τομείς που έχουν υποστεί εμπορικές έρευνες με αποτέλεσμα την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ, όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο, οι ημιαγωγοί και τα αυτοκίνητα.

Η προσφορά της ΕΕ περιλαμβάνει επίσης περισσότερες εισαγωγές ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων.

Η πρόσφατη ανταλλαγή επιστολών γέννησε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν επιτέλους να σημειώσουν ουσιαστική πρόοδο μετά από εβδομάδες αυξανόμενης απογοήτευσης για την έλλειψη δέσμευσης από την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Σέφτσοβιτς ελπίζει να συναντηθεί με τον Γκριρ στο Παρίσι στις αρχές Ιουνίου. Ο επικεφαλής του εμπορικού τμήματος της ΕΕ πραγματοποίησε τουλάχιστον τρεις δημοσίως γνωστοποιημένες επισκέψεις στην Ουάσινγκτον από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, τον Ιανουάριο.

Μάρος Σέφκοβιτς: «Το εμπόριο ΕΕ-ΗΠΑ πρέπει να καθοδηγείται από αμοιβαίο σεβασμό, όχι από απειλές»

Το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να καθοδηγείται από αμοιβαίο σεβασμό και όχι από απειλές, δήλωσε στο εμταξύ την Παρασκευή ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πίεσε για δασμούς 50% σε ευρωπαϊκά προϊόντα.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου έγραψε σε ανάρτησή του στο X ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πλήρως αφοσιωμένη και δεσμευμένη στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας που θα λειτουργούσε και για τις δύο πλευρές.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει έτοιμη να εργαστεί με καλή πίστη. Το εμπόριο ΕΕ-ΗΠΑ είναι απαράμιλλο και πρέπει να καθοδηγείται από αμοιβαίο σεβασμό, όχι από απειλές. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας», αναφέρει η ανάρτησή του.

Spoke w @jamiesongreer & @howardlutnick. The EU's fully engaged, committed to securing a deal that works for both. @EU_Commission remains ready to work in good faith. EU-US trade is unmatched & must be guided by mutual respect, not threats. We stand ready to defend our interests. pic.twitter.com/RfIo5K4aus — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) May 23, 2025

Ορισμένοι στην Ευρώπη είδαν τις απειλές του Τραμπ ως μια προσπάθεια να αποκτήσει επιρροή στο μπλοκ.

«Όλα αυτά είναι μέρος των διαπραγματεύσεων. Θα εξετάσουμε με ψυχραιμία τις προτάσεις και θα απαντήσουμε σθεναρά και αποφασιστικά», δήλωσε την Παρασκευή ο Ολλανδός πρωθυπουργός Dick Schoof κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου.

Υπήρχαν όμως ενδείξεις ότι οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρούσαν καλά. Ένας αξιωματούχος της ΕΕ περιέγραψε μια προηγούμενη πρόταση των ΗΠΑ ως έναν κατάλογο επιθυμιών με μη ρεαλιστικές και μονομερείς απαιτήσεις, ανέφερε νωρίτερα το Bloomberg. Η ΕΕ στοχεύει στη συνεργασία με τις ΗΠΑ και επιδιώκει μια ισορροπημένη και αμοιβαία επωφελή συμφωνία. Αξιωματούχοι της ΕΕ και πολλά κράτη μέλη παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το αν η κυβέρνηση Τραμπ κινείται με παρόμοιους στόχους.

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ δήλωσε την Τετάρτη στο Axios ότι ορισμένες εμπορικές διαπραγματεύσεις αποδείχθηκαν «αδύνατες».

Η ΕΕ σκοπεύει να προχωρήσει στην προετοιμασία αντιμέτρων εάν οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Το εμπορικό μπλοκ έχει καταρτίσει σχέδια για να πλήξει με πρόσθετους δασμούς τις εξαγωγές των ΗΠΑ ύψους 95 δισ. ευρώ ως απάντηση στους δασμούς του Τραμπ.

«Διατηρούμε την ίδια γραμμή: αποκλιμάκωση, αλλά είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε», έγραψε την Παρασκευή ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου Λοράν Σεν Μαρτέν στο X.

Πηγή: skai.gr

