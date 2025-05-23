Η παγκόσμια αγορά υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης σημείωσε αξιοσημείωτη άνοδο το 2024, με τις δαπάνες να φτάνουν τα $1,51 τρισ., παρουσιάζοντας αύξηση 2,2% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της International Data Corporation (IDC). Ωστόσο, η αισιοδοξία αυτή φαίνεται να μετριάζεται για το 2025, καθώς η IDC προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,6%, με τις συνολικές δαπάνες να αγγίζουν τα $1,535 τρισ.

Η ενίσχυση της αγοράς το 2024 συνδέεται - σύμφωνα με την IDC - κυρίως με την εξέλιξη του πληθωρισμού, ο οποίος οδήγησε σε αυξήσεις τιμολογίων και ανάγκασε τόσο τα νοικοκυριά, όσο και τις επιχειρήσεις να δαπανήσουν περισσότερα για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Η τάση αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, όπου η υψηλότερη αγοραστική δύναμη περιόρισε την ευαισθησία των καταναλωτών στις αυξήσεις τιμών.

Η επιβράδυνση της ανάπτυξης, ο ρόλος του πληθωρισμού και οι τεχνολογικές εξελίξεις διαμορφώνουν το μέλλον των τηλεπικοινωνιών

Στον αντίποδα, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού εμφάνισε βραδύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς είχε ήδη ανακάμψει δυναμικά τα προηγούμενα χρόνια μετά την πανδημία.

Παρά την πρόσφατη ανάπτυξη, η IDC αναθεώρησε επί τα χείρω τις προβλέψεις της για το 2025, προβλέποντας επιβράδυνση κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Νοεμβρίου. Η εξασθένιση του πληθωρισμού αναμένεται να μειώσει την επίδρασή του στις δαπάνες.

Στροφή των παρόχων

Σύμφωνα με την έρευνα, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών βρίσκεται σε φάση έντονου τεχνολογικού μετασχηματισμού: η Τεχνητή Νοημοσύνη βελτιώνει την εμπειρία πελάτη και την αποδοτικότητα των παρόχων, οι επενδύσεις σε δίκτυα 5G και οπτικών ινών εντείνονται, ενώ η εμφάνιση δορυφορικών υπηρεσιών χαμηλής τροχιάς ενισχύει τον ανταγωνισμό και την καινοτομία.

Υπό αυτά τα δεδομένα, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στρέφονται ολοένα και περισσότερο από τις παραδοσιακές υπηρεσίες σύνδεσης προς ψηφιακές λύσεις, αξιοποιώντας τεχνολογίες cloud, AI και edge computing, ώστε να προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες και να διαφοροποιηθούν στην αγορά.

Ένας ακόμη παράγοντας, που ενδέχεται να επηρεάσει το τοπίο, είναι οι νέοι δασμοί, που ανακοινώθηκαν από τη νέα αμερικανική κυβέρνηση. Αν και η άμεση επίδραση στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αναμένεται να είναι περιορισμένη, οι έμμεσες συνέπειες, όπως η αύξηση του κόστους εξοπλισμού και οι καθυστερήσεις σε έργα 5G και AI, μπορεί να επιβραδύνουν περαιτέρω την ανάπτυξη.

Όπως επισημαίνει η IDC, “οι δασμοί στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένα κόστη και καθυστερήσεις, ενώ σε βάθος χρόνου μπορεί να προκαλέσουν νέα κύματα πληθωρισμού και μείωση της αγοραστικής δύναμης”. Η εταιρεία επισημαίνει ότι το βασικό της σενάριο δεν προβλέπει παγκόσμια ύφεση, αλλά λαμβάνει υπόψη την αυξημένη αβεβαιότητα και τη χαμηλότερη πρόβλεψη για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Σε κάθε περίπτωση, από την ανάλυση της IDC προκύπτει ότι η αγορά τηλεπικοινωνιών βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, όπου η τεχνολογική καινοτομία συνυπάρχει με την οικονομική αβεβαιότητα. Η επιτυχία των παρόχων θα εξαρτηθεί από την ικανότητά τους να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες, που προσφέρει η ψηφιακή εποχή

