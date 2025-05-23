Τραμπ: Αποκλιμάκωση εμπορικού πολέμου τέλος - προς το παρόν

Με ένα μπαράζ αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και με αδιάλλακτες δηλώσεις λίγες ώρες αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τον εμπορικό πόλεμο που ο Λευκός Οίκος φάνηκε να αποκλιμάκωνε επί εβδομάδες σχολιάζει το Axios.

Ήταν μια υπενθύμιση ότι δεν θα υπάρξει μόνιμη εμπορική ειρήνη σε αυτή την κυβέρνηση, μόνο ανακωχές σε έναν εμπορικό πόλεμο αβέβαιης διάρκειας. Αυτή η πραγματικότητα θα μπορούσε να κρατήσει τα νεύρα των κεφαλαιαγορών τεντωμένα.

Παράλληλα, ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει ελάχιστο δασμό 25% στην Apple εάν ο τεχνολογικός γίγαντας δεν μεταφέρει την παραγωγή στις ΗΠΑ.

«Έχω ενημερώσει εδώ και καιρό τον Τιμ Κουκ της Apple ότι αναμένω ότι τα iPhone τους που θα πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κατασκευάζονται και θα συναρμολογούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι στην Ινδία ή οπουδήποτε αλλού», διεμήνυσε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Εάν δεν συμβεί αυτό, η Apple πρέπει να καταβάλει δασμό τουλάχιστον 25% στις ΗΠΑ», απείλησε. Είναι νομικά αμφίβολο εάν ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να υποβάλει μια μεμονωμένη εταιρεία σε συγκεκριμένο φόρο.

Πολλοί αναλυτές λένε ότι τα iPhone «Made in the USA» είναι μη ρεαλιστικά, και ότι εάν με κάποιο τρόπο συνέβαινε αυτό, το προϊόν θα ήταν σημαντικά πιο ακριβό.

Ο CEO της Apple (Τιμ Κουκ) ανακοίνωσε δισεκατομμύρια σε επενδύσεις για εργοστάσια παραγωγής στις ΗΠΑ, αν και ο Τραμπ δήλωσε ότι εξακολουθεί να είναι δυσαρεστημένος.

Περίπου 30 λεπτά μετά από αυτήν την ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συνιστούσε δασμό 50% στις εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων από την 1η Ιουνίου - ένα ποσοστό πολύ υψηλότερο από το ποσοστό 20% της «Ημέρας Απελευθέρωσης» που αργότερα μειώθηκε στο 10%.

«Οι συζητήσεις μας μαζί τους δεν οδηγούν πουθενά!» έγραψε ο Τραμπ.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε έντονη αντίθεση με το μήνυμα της αμερικανικής κυβέρνησης τις τελευταίες εβδομάδες, με κορυφαίους οικονομικούς αξιωματούχους να μιλούν για πρόοδο σε μια σειρά εμπορικών συμφωνιών πριν από τη λήξη της 90ήμερης αναστολής των ανταποδοτικών δασμών στις αρχές Ιουλίου.

Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο Axios ότι η κυβέρνηση θα συνάψει συμφωνίες με τους «περισσότερους» βασικούς εμπορικούς εταίρους μέχρι το καλοκαίρι.

«Νομίζω ότι οι περισσότερες χώρες θα έχουμε μια ιδέα για το τι θέλουμε να κάνουμε μαζί τους», είπε ο Λάτνικ.

Στο Fox News ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε: «Υπάρχουν 18 σημαντικοί εμπορικοί εταίροι. Με εξαίρεση την ΕΕ, οι περισσότεροι διαπραγματεύονται με πολύ καλή πίστη». Πρόσθεσε ότι και με την Ινδία οι συνομιλίες βρίσκονται «σε καλό δρόμο».

Ο Λάτνικ δήλωσε στο Axios ότι «με ορισμένες χώρες είναι αδύνατο» να διαπραγματευτεί κανείς, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ. Είναι ένα σώμα, άλλωστε, που αποτελείται από 27 δημοκρατίες, καθεμία με τη δική της εσωτερική πολιτική.

Ο Τραμπ επανήλθε... δριμύτερος το βράδυ της Παρασκευής μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Αναζωπύρωσε τον εμπορικό πόλεμο, δηλώνοντας ότι είναι «μια χαρά» με δασμό 50% στην Ένωση, ελλείψει εμπορικής συμφωνίας. «Δεν αναζητώ συμφωνία με την ΕΕ» διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Κι όλα αυτά παρότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς την Κυριακή συναντήθηκε με τη Τζόρτζια Μελόνι, και άφησε να εννοηθεί ότι η συνάντηση θα βοηθήσει στην ενίσχυση των εμπορικών συνομιλιών.

Οι εμπορικές εντάσεις φάνηκε προσωρινά να μεταφέρονται σε δεύτερο πλάνο. Ο Τραμπ υπενθύμισε στις χρηματοπιστωτικές αγορές ότι μπορεί να αυξήσει τις εντάσεις όποτε θέλει.

Πηγή: skai.gr

