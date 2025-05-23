Με απώλειες ολοκλήρωσε η Wall Street την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, καθώς η νέα απειλή Τραμπ να κλιμακώσει τον εμπορικό πόλεμο με την Ευρώπη αλλά και οι «φοβέρες» του προς την Apple ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με δασμούς 25% αν δεν ξεκινήσει να κατασκευάζει τα δημοφιλή κινητά της iPhone στην Αμερική, προκάλεσαν ένα κύμα πωλήσεων και στις δύο όχθες του Ατλαντικού.

Οι βασικοί δείκτες της αμερικανικής αγοράς ξεκίνησαν τη συνεδρίαση πτωτικά, αλλά περιόρισαν τις απώλειές τους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, για να κλείσουν τελικά μακριά από τα χαμηλά ημέρας.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ολοκλήρωσε την ημέρα 256 μονάδες ή 0,61% χαμηλότερα, ο ευρύτερος S&P 500 έκλεισε με απώλειες 0,64%, ενώ ο τεχνοβαρής Nasdaq σημείωσε πτώση 1%. Η σημερινή πτώση διεύρυνε τις απώλειες των τριών βασικών δεικτών της αμερικανικής αγοράς σε εβδομαδιαία βάση, οι οποίες πλέον ξεπερνούν το 2%

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η μετοχή της Apple, που έχει βρεθεί στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου τις τελευταίες ημέρες, έκλεισε με πτώση 3%, ενώ ισχυρές απώλειες κατέγραψαν οι τίτλοι και άλλων τεχνολογικών εταιρειών, με τον κολοσσό των ημιαγωγών Nvidia να χάνει άνω του 1% και τις Micron και Qualcomm να γράφουν απώλειες 1,5% και 1,3% αντίστοιχα, έχοντας καταφέρει ωστόσο να περιορίσουν σημαντικά τις υψηλότερες ενδοσυνεδριακές απώλειές τους.

Στο «κόκκινο» έκλεισαν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» αλλά μακριά από τα χαμηλά ημέρας ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές νωρίτερα και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλλει δασμούς 50% σε εισαγόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αγαθά από την 1η Ιουνίου επανέφερε στο προσκήνιο τους φόβους για τις επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου στην εύθραυστη ευρωπαϊκή οικονομία.

Οι ευρωπαϊκοί δείκτες ξεκίνησαν τη συνεδρίαση ανοδικά, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά την ανοδική αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας -που αποτελεί την «ατμομηχανή» της ηπείρου- κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, στο 0,4% από 0,2% που ήταν η προκαταρκτική μέτρηση, αλλά και τη σημαντικά μεγαλύτερη των προσδοκιών αύξηση των λιανικών πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά 1,2% έναντι εκτιμήσεων για 0,2%.

Ωστόσο, ο «τυφώνας» Τραμπ χτύπησε για μια ακόμη φορά τις αγορές και άλλαξε άρδην το κλίμα, με την απειλή του για νέα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου με την Ευρώπη να προκαλεί μίνι sell-off στις αγορές της ηπείρου, που ολοκλήρωσαν την ημέρα πτωτικά, αλλά μακριά από τα χαμηλά ημέρας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600, που ενδοσυνεδριακά έφτασε να χάνει περί το 2%, έκλεισε τελικά σχεδόν 1% χαμηλότερα στις 545,15 μονάδες, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια υποχώρηση από τις 9 Απριλίου, με τον κλάδο των αυτοκινήτων να πρωτοστατεί με απώλειες 3,1%, ακολουθούμενος από τον κλάδο των πολυτελών ειδών που έχασε 2,7% και τον τραπεζικό κλάδο που υποχώρησε κατά 1,8%.

Με πτώση 1,77% ολοκλήρωσε την ημέρα ο δείκτης Euro Stoxx 50 με τα «βαριά χαρτιά» της Ευρωζώνης, περιορίζοντας επίσης τις ενδοσυνεδριακά υψηλότερες απώλειές του.

Ανάλογη πορεία ακολούθησαν και τα επιμέρους, εθνικά χρηματιστήρια του μπλοκ. Στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX έκλεισε με πτώση 1,61%, στο Παρίσι ο CAC 40 έχασε 1,65%, ενώ στο Λονδίνο o FTSE 100 διαμορφώθηκε 0,24% χαμηλότερα.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο δείκτης IBEX 35 στη Μαδρίτη υποχώρησε κατά 1,33%, ενώ ο FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθησε 1,94% χαμηλότερα. Όλοι οι δείκτες όμως, κατάφεραν να περιορίσουν τις ενδοσυνεδριακά υψηλότερες απώλειες που κατέγραψαν αμέσως μετά την εκτόξευση της απειλής του Τραμπ.

Συρρέουν στα ομόλογα οι επενδυτές

Υπό τον φόβο κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου οι επενδυτές εγκαταλείπουν, όπως προαναφέρθηκε, τις μετοχικές αξίες αναζητώντας ασφάλεια στα κρατικά ομόλογα -ιδιαίτερα ανεπτυγμένων οικονομιών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία - τα οποία ιστορικά θεωρούνται ασφαλής πηγή σταθερού εισοδήματος, καθώς οι κυβερνήσεις είναι απίθανο να αθετήσουν τα χρέη τους.

Η συρροή αυτή έχει εκτινάξει τις τιμές των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τίτλων, πιέζοντας χαμηλότερα τις αποδόσεις τους που κινούνται αντιστρόφως ανάλογα.

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου, που θεωρείται σημείο αναφοράς για την Ευρωζώνη, κινείται 8 μονάδες χαμηλότερα, στο 2,56%, ενώ κατά 6 μονάδες βάσης περίπου υποχωρούν οι αποδόσεις των 10ετών γαλλικών και ιταλικών τίτλων. «Βουτιά» κατά 12 μονάδες σημειώνει επίσης το 10ετές ομόλογο της Ελβετίας.

Σημειώνεται ότι η απόδοση των γερμανικών 2ετών και 5ετών ομολόγων μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στις 2:02 μ.μ. στο Λονδίνο, ενώ πτώση κατά 9 μονάδες βάσης σημείωσε και η απόδοση των γαλλικών 2ετών τίτλων.

Αντίστοιχα, τα γερμανικά 20ετή και 30ετή ομόλογα είδαν τις αποδόσεις τους να υποχωρούν περίπου 7 μονάδες βάσης χαμηλότερα, ενώ οι αποδόσεις των γαλλικών και ιταλικών 30ετών ομολόγων έχουν μειωθεί κατά 5 μονάδες βάσης.

Διολισθαίνει το ευρώ, υποχωρεί από το υψηλό 1 έτους η στερλίνα

Το ευρώ, μετά τη νέα απειλή του Τραμπ για δασμούς 50% στην Ευρώπη, απώλεσε σχεδόν όλα τα κέρδη, της τάξης του 0,7%, που κατέγραφε νωρίτερα έναντι του αμερικανικού δολαρίου και αυτήν την ώρα ενισχύεται μόλις κατά 0,2%.

Πιέσεις δέχεται και η βρετανική στερλίνα, η οποία πριν την απειλή του Τραμπ είχε σκαρφαλώσει σε υψηλό 1 έτους έναντι του δολαρίου, αλλά στη συνέχεια άρχισε να χάνει ρυθμό και πλέον ενισχύεται μόνο κατά 0,5% έναντι του αμερικανικού νομίσματος.

Πηγή: skai.gr

