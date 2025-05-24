Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s διατήρησε χθες Παρασκευή την πιστοληπτική ικανότητα της Ιταλίας στη βαθμίδα Baa3, αναβαθμίζοντας όμως την προοπτική από σταθερή σε θετική.

Στην ανακοίνωσή του, ο οίκος Moody’s επισημαίνει πως η προοπτική της ιταλικής οικονομίας έχει βελτιωθεί χάρη στην «καλύτερη του αναμενομένου δημοσιονομική επίδοση το 2024» σε ένα περιβάλλον «πολιτικής σταθερότητας» στη χώρα.

Ωστόσο, υπογραμμίζει πως το χρέος της Ιταλίας παραμένει υψηλό. Διαμορφώθηκε στο 135,3% του ΑΕΠ το 2024.

Το πρώτο τρίμηνο του 2025, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ιταλίας αυξήθηκε κατά 0,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, χάρη στην πρόοδο σε όλους τους τομείς εκτός από τις υπηρεσίες, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (ISTAT).

Στα τέλη Απριλίου, ο ιταλός υπουργός Οικονομίας Τζιανκάρλο Τζορτζέτι χαιρέτισε αυτήν την πρόοδο, η οποία ήταν «μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Αυτό είναι «σημαντικό σημάδι, που καταδεικνύει την ακρίβεια των προβλέψεών μας και την αποτελεσματικότητα των οικονομικών πολιτικών της κυβέρνησης», σημείωσε.

Η Ιταλία, ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο, είναι μια από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζονται περισσότερο από την αύξηση των τελωνειακών δασμών που θέλουν να επιβάλουν οι ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Χθες Παρασκευή, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς 50% στις εισαγωγές προϊόντων από την ΕΕ από την 1η Ιουνίου.

Το 2024, η Ιταλία είχε εμπορικό πλεόνασμα 38,9 δισεκατομμυρίων ευρώ στις συναλλαγές με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.