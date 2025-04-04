Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνα και πολλοί σύμμαχοι έχουν ήδη αρχίσει να το κάνουν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, μετά τη συνάντησή του με τους υπουργούς Εξωτερικών της συμμαχίας.

Πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο τόνισε πως οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στη διατλαντική συμμαχία.

Αναφορικά με τους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πλανήτη, ο Ρούτε ανέφερε πως οι εμπορικές συγκρούσεις ανάμεσα σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να παραμείνουν «χωριστές» από τα αμυντικά θέματα, τόνισε.

«Πιστεύω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πρέπει να τα ξεχωρίσουμε και να μην τα αφήσουμε να παρεμβάλλονται στις συζητήσεις μας», είπε απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών στην ικανότητα των νατοϊκών συμμάχων να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, όπως απαιτεί η Ουάσινγκτον του Ντόναλντ Τραμπ.

Για την Ουκρανία, επισήμανε πως «η μπάλα για κατάπαυση του πυρός είναι στη Ρωσία. Θα δούμε πώς θα εξελιχτούν τα πράγματα».

Σύμφωνα με το Reuters, αρκετοί Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών ζήτησαν να οριστεί προθεσμία για την απάντηση της Μόσχας στην πρόταση των ΗΠΑ, ωστόσο ο Ρούτε αρνήθηκε να πει αν είναι υπέρ αυτής της πρότασης. Μάλιστα, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ τόνισε πως είναι ξεκάθαρο πως η Ρωσία «είναι απειλή».



Πηγή: skai.gr

