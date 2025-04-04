Ριζική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις σχέσεις μεταξύ παρόχων τουριστικών καταλυμάτων και πελατών υλοποιείται μετά από σχεδόν πέντε δεκαετίες. από σήμερα Παρασκευή, τίθεται σε ισχύ ο νέος Κανονισμός Σχέσεων Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και Πελατών, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου από το έτος 1976 ( απόφαση του ΓΓ ΕΟΤ 503007/1976) που υπέγραψε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Με τον νέο Κανονισμό θεσπίζονται διατάξεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του τουρισμού και στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την φιλοξενία - ενσωματώνοντας και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα οργανωμένα ταξίδια.

Με τον νέο Κανονισμό εκσυγχρονίζονται διατάξεις και καθορίζονται με σαφήνεια οι υποχρεώσεις των παρόχων τουριστικών καταλυμάτων, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή και η διαφάνεια στις συναλλαγές μεταξύ πελατών και ξενοδόχων.

Καθορίζεται δε και ευκρινές πλαίσιο για τις σύγχρονές μεθόδους κράτησης και πληρωμής των καταλυμάτων μέσω ηλεκτρονικών παρόχων και εφαρμογών και επιβάλλεται η υποχρέωση του παρόχου για ακριβή πληροφόρηση του πελάτη για το κατάλυμα προ της κράτησης.

Οι βασικότερες διατάξεις του νέου κανονισμού προβλέπουν:

Οι πάροχοι υποχρεούνται να παρέχουν στους πελάτες σαφείς πληροφορίες για το κατάλυμα, τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην τιμή, τις πολιτικές ακύρωσης και τους τρόπους πληρωμής προ της κράτησης. Οι πάροχοι υποχρεούται στην διαθεσιμότητα του τουριστικού καταλύματος με πρόβλεψη ότι θα παρέχουν στον πελάτη το συμφωνημένο δωμάτιο διαφορετικά , οφείλουν να διασφαλίσουν διαμονή του σε άλλο κατάλυμα ίσης ή ανώτερης κατηγορίας, καλύπτοντας όλα τα σχετικά έξοδα μετακίνησης. Καθορίζεται ρητά το καθεστώς ακύρωσης των κρατήσεων και τα δικαιώματα παρόχου και πελάτη Οι πελάτες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν την πλήρη χρήση των μισθωμένων χώρων και των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων. Ο κανονισμός προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τους παρόχους που δεν τηρούν τις διατάξεις, με πρόστιμα που κυμαίνονται από 300 έως 5.000 ευρώ, διασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων και την προστασία των πελατών. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς, και μάλιστα ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις να προμηθευθούν ειδικό Σήμα Τουριστικού Καταλύματος Φιλικού προς Ζώα.

Με αφορμή τη δημοσίευση του νέου κανονισμού Σχέσεων Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και Πελατών, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη δήλωσε: «Η αναβάθμιση της ελληνικής τουριστικής εμπειρίας αποτελεί προτεραιότητά μας. Ο νέος Κανονισμός Σχέσεων Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και Πελατών θεσπίζει ένα σαφές και δίκαιο πλαίσιο που διασφαλίζει τη διαφάνεια, την ποιότητα των υπηρεσιών και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών / ταξιδιωτών. Με τον νέο κανονισμό, ενισχύουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ παρόχων και επισκεπτών, διαμορφώνουμε ένα ασφαλές, σύγχρονό και επαγγελματικό περιβάλλον και διασφαλίζουμε ότι κάθε επισκέπτης θα απολαμβάνει υψηλού επιπέδου φιλοξενία. Παράλληλα, θεσπίζουμε συγκεκριμένες διαδικασίες που προστατεύουν τόσο τους πελάτες όσο και τους επιχειρηματίες του κλάδου, με σαφείς όρους διαμονής, αναγνωρίζοντας με σαφήνεια την έκταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των καταναλωτών αλλά και των παρόχων. Ο ελληνικός τουρισμός εξελίσσεται, εκσυγχρονίζεται και προσαρμόζεται στα σύγχρονα πρότυπα. Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα να χτίζουμε ένα σύστημα τουριστικής φιλοξενίας που σέβεται τόσο τον επισκέπτη όσο και τον επαγγελματία, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού μας κλάδου».

Με δήλωσή του ο πρόεδρος του ΞΕΕ Αλέξανδρος Βασιλικός σημείωσε: «Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού για την αναμόρφωση του Κανονισμού Σχέσεων Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και Πελατών. Ο νέος κανονισμός, ευθυγραμμισμένος με τις σύγχρονες συνθήκες λειτουργίας της τουριστικής αγοράς, διαμορφώνει ένα σαφές, ισορροπημένο και λειτουργικό πλαίσιο που προστατεύει με διαφάνεια τόσο τον καταναλωτή όσο και τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας. Η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών μας και της εμπειρίας που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας είναι βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση των επιτυχιών του ελληνικού τουρισμού.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.