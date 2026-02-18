Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι ενώσεις συνταξιούχων στο κέντρο της Αθήνας,

Η συγκέντρωση γίνεται στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης και θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

«- Αυξήσεις στις συντάξεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών τους και θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του και σε όλες τις συντάξεις.

- Καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης.

- Καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους.

- Υπολογισμός απονομής της σύνταξης στον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας του συντάξιμου μισθού.

- Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

- Κατάργηση της εισφοράς για την υγεία.

- Απόδοση της εθνικής σύνταξης σε όλες τις συντάξεις.

- Προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού και γιατρών, καθώς και δημόσιους οίκους ευγηρίας.

- Κοινωνικός τουρισμός για όλους.

- Προσλήψεις προσωπικού στον e-ΕΦΚΑ».

Πηγή: skai.gr

