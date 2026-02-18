Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι ενώσεις συνταξιούχων στο κέντρο της Αθήνας,
Η συγκέντρωση γίνεται στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης και θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:
«- Αυξήσεις στις συντάξεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών τους και θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του και σε όλες τις συντάξεις.
- Καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης.
- Καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους.
- Υπολογισμός απονομής της σύνταξης στον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας του συντάξιμου μισθού.
- Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης.
- Κατάργηση της εισφοράς για την υγεία.
- Απόδοση της εθνικής σύνταξης σε όλες τις συντάξεις.
- Προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού και γιατρών, καθώς και δημόσιους οίκους ευγηρίας.
- Κοινωνικός τουρισμός για όλους.
- Προσλήψεις προσωπικού στον e-ΕΦΚΑ».
