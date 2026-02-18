Λογαριασμός
Πορεία διαμαρτυρίας συνταξιούχων αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας

Η συγκέντρωση γίνεται στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης και θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι ενώσεις συνταξιούχων στο κέντρο της Αθήνας,

Η συγκέντρωση γίνεται στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης και θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

«- Αυξήσεις στις συντάξεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών τους και θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του και σε όλες τις συντάξεις.

- Καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης.

- Καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους.

- Υπολογισμός απονομής της σύνταξης στον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας του συντάξιμου μισθού.

- Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

- Κατάργηση της εισφοράς για την υγεία.

- Απόδοση της εθνικής σύνταξης σε όλες τις συντάξεις.

- Προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού και γιατρών, καθώς και δημόσιους οίκους ευγηρίας.

- Κοινωνικός τουρισμός για όλους.

- Προσλήψεις προσωπικού στον e-ΕΦΚΑ».

Πηγή: skai.gr

