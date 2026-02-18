Οδηγός ασθενοφόρου, ιδιωτικής εταιρείας, συνελήφθη τα ξημερώματα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τού πέρασαν χειροπέδες και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Κατά πληροφορίες, από την αλκοολομέτρηση με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα διαπιστώθηκε ότι ο 41 ετών άνδρας είχε καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και συγκεκριμένα οι διαδοχικές μετρήσεις «έδειξαν» 0,8 και 1,20 mg/l.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.