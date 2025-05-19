Πτωτικά ξεκίνησαν τη νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς η υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης των ΗΠΑ από τη Moody's την Παρασκευή έχει οδηγήσει σε εκτίναξη της αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones άνοιξε με υποχωρεί κατά 66 μονάδες ή κατά 0,16%, ο ευρύτερος S&P 500 χάνει 0,40% ενώ ο τεχνοβαρής Nasdaq σημειώνει πτώση 0,54%.

Την Παρασκευή ο οίκος Moody's υποβάθμισε κατά μία βαθμίδα την πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ, στο «Aa1» από «Aaa», στο ίδιο επίπεδο που αξιολογούν το αξιόχρεο της χώρας και οι άλλοι μεγάλοι οίκοι.

Η Moody's αποδίδει την απόφασή της στις προκλήσεις χρηματοδότησης των ΗΠΑ που συνδέονται με το αυξανόμενο έλλειμμα του προϋπολογισμού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και τις επιπτώσεις της αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου χρέους της χώρας σε μια περίοδο υψηλού κόστους χρηματοδότησης.

Η υποβάθμιση του αξιόχρεου των ΗΠΑ άσκησε πιέσεις στις τιμές των ομολόγων, εκτοξεύοντας τις αποδόσεις τους, σε μια περίπου που η αμερικανική οικονομία βρίσκεται ήδη υπό πίεση λόγω της δασμολογικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς τίτλου ξεπέρασε το 5% τη Δευτέρα, σκαρφαλώνοντας ως το 5,023%, ενισχυμένη κατά 12 μονάδες βάσης, ενώ η απόδοση του 10ετούς ομολόγου άγγιξε το 4,546% και του 2ετούς τίτλου ξεπέρασε το 4%.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί εκνευρισμό στους επενδυτές, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών τίτλων τον προηγούμενο μήνα, μετά την ανακοίνωση των «αμοιβαίων» δασμών του Τραμπ, συντάραξε την αμερικανική αλλά και τις διεθνείς αγορές, κάτι -που σύμφωνα με τους επενδυτές- ανάγκασε τον Τραμπ να βάλει νερό στο κρασί του όσον αγορά τους δασμούς.

Η υποβάθμιση από τον οίκο Moody's προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, με τον διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου να καταφέρεται κατά του οικονομολόγου της Moody's Μάρκ Ζάντι και του οίκου επισημαίνοντας ότι «κανείς δεν λαμβάνει την ''ανάλυσή'' του σοβαρά. Έχει αποδειχθεί πως έχει κάνει λάθος ξανά και ξανά», ενώ τη Δευτέρα επανήλθε στο θέμα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, τονίζοντας ότι ο κόσμος έχει εμπιστοσύνη στην αμερικανική οικονομία.



