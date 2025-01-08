Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης για τις επιτυχίες του 2024

Έτος υψηλών πτήσεων και σημαντικών επιτευγμάτων ήταν για την Alpha Bank το 2024, γεγονός που αποτυπώνεται στο μήνυμα του διευθύνοντα συμβούλου του Ομίλου Βασίλη Ψάλτη προς το προσωπικό για τη νέα χρονιά. Ο κ. Ψάλτης κάνει έναν αναλυτικό απολογισμό του 2024 πάνω μία σειρά από σημαντικά ορόσημα που μεταμορφώνουν την Τράπεζα και την τοποθετούν σε μία νέα τροχιά ανάπτυξης.

Κορυφαίοι στόχοι που επιτεύχθηκαν το προηγούμενο έτος:

• Οικονομική ανάκαμψη και ευρωστία: Η Τράπεζα κατέγραψε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας - αναβαθμίζοντας δύο φορές εντός του έτους τον στόχο για τα κέρδη, επανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα και διένειμε μέρισμα για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Επίσης, η Alpha Bank εκπλήρωσε την εποπτική Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) ενάμιση χρόνο νωρίτερα

• Στρατηγική συνεργασία με την UniCredit: με την ταχεία ολοκλήρωση της συναλλαγής στη Ρουμανία και την κυκλοφορία των αμοιβαίων κεφαλαίων onemarkets Fund στην ελληνική αγορά, αλλά και με μία σειρά κοινών δράσεων με τον ιταλικό όμιλο στον τομέα του Retail και Wholesale Banking, η θέση της Alpha Bank ως η «Ελληνική Τράπεζα για την Ευρώπη» ενισχύεται συνεχώς, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα.

• Εστίαση στον πελάτη: Η Τράπεζα δίνει προτεραιότητα στη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών της, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες της.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Ψάλτης, η Τράπεζα, εντός του 2024, εξέτασε πάνω από 60.000 σχόλια και αξιολογήσεις από πελάτες και εργαζόμενους, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της για συνεχή βελτίωση.

• Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού: Η Alpha Bank επενδύει στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των εργαζομένων της, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εργασιακό περιβάλλον.

• Διεθνής αναγνώριση: Η Alpha Bank βραβεύτηκε ως "Τράπεζα της Χρονιάς" από το περιοδικό The Banker των Financial Times, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου, «αλλά και του νέου ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει ως μέλος ενός εκ των μεγαλύτερων τραπεζικών δικτύων στην Ευρώπη», όπως υπογραμμίζει ο CEO του Ομίλου.

Επιπλέον, στην έρευνα της Extel για τράπεζες της Αναδυόμενης Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (Emerging EMEA)

Αναφερόμενος ευρύτερα στις κινήσεις που έφεραν τον Όμιλο στη θέση που βρίσκεται σήμερα, ο κ. Ψάλτης, αναγνωρίζοντας και υπογραμμίζοντας τη συμβολή των ομάδων της Τράπεζας, σημειώνει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του: «Σε αυτά τα έξι χρόνια που βρίσκομαι στη θέση του CEO του Ομίλου μας, είχα την τιμή να δουλεύω Μαζί σας σε μια σύνθετη πορεία εξυγίανσης, αλλά και εκσυγχρονισμού: ξεκινήσαμε με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να είναι περίπου το μισό δανειακό μας βιβλίο και πλέον βαίνουν συνεχώς μειούμενα προς το 4%, επενδύσαμε σημαντικά ποσά στα συστήματά μας, επενδύσαμε στους ανθρώπους μας, εισάγοντας ένα σύγχρονο πλαίσιο σταδιοδρομίας και αξιολόγησης συνδεδεμένο με την πολιτική αμοιβών και παροχών, ενισχύσαμε το δυναμικό μας με περισσότερες από 1.000 προσλήψεις, προχωρήσαμε σε σημαντικές αυξήσεις αποδοχών, πετύχαμε καθαρή πιστωτική επέκταση 9,4 δισ.ευρώ, και ιδιωτικοποιήσαμε πλήρως την Τράπεζά μας, επιτυγχάνοντας τη στρατηγική συμφωνία με την UniCredit, την πρώτη ξένη τράπεζα που επενδύει στη χώρα μας μετά από 17 χρόνια».

Ο κ. Ψάλτης τονίζει επίσης πως το 2025 η Τράπεζα θα συνεχίσει τη σκληρή δουλειά για να ισχυροποιήσει τη θέση της στο εγχώριο και ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. «Η Alpha Bank έχει μία βαριά υποχρέωση: να πρωτοπορεί, να προσφέρει την πιο ποιοτική εξυπηρέτηση και να παραμείνει η Τράπεζα Επιλογής για τους πελάτες μας», σημειώνει, τονίζοντας την ανάγκη για μια τράπεζα με ισχυρή ταυτότητα που θα χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, περηφάνια και υψηλές προσδοκίες.

«Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε μία Τράπεζα που θα βρίσκεται στο πλευρό των πελατών της, γιατί αντιλαμβάνεται το αίτημά τους για Πρόοδο και έχει την τεχνογνωσία να τους προσφέρει λύσεις που θα τους καλύπτουν έναντι της αβεβαιότητάς τους για το Αύριο. Μία Τράπεζα, που, αφήνοντας πίσω τα φοβικά σύνδρομα του παρελθόντος, θα τολμά να παρεμβαίνει με ειλικρίνεια στον δημόσιο διάλογο και να προτείνει λύσεις με στόχο τη βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη», αναφέρει ο κ. Ψάλτης και προσθέτει: «Η Alpha Bank φιλοδοξεί να διαμορφώσει το ρόλο της ως φορέας προόδου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην κοινωνία. Με την ενίσχυση της παρουσίας της σε διεθνές επίπεδο και την προσφορά διαφοροποιημένων λύσεων στους πελάτες της, η Τράπεζα προετοιμάζεται για το νέο έτος, έχοντας δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για να προχωρήσει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.