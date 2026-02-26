Του Χρυσόστομου Τσούφη

Παρότι νόμος του κράτους, η κατάργηση που ισχύει για την έκδοση των πιστοποιητικών γέννησης και οικογενειακής κατάστασης κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών, φαίνεται ότι δεν είναι κοινός τόπος μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου. Αποτέλεσμα; Ακόμη να ταλαιπωρούνται πολίτες που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους κι ακόμη κάποιος δημόσιος υπάλληλος τους ζητεί πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης.



Η γενική γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου – μετά και από πολλά ερωτήματα που δέχτηκε – εξέδωσε αναγκαστικά οδηγίες προς …ναυτιλλομένους.



Σύμφωνα με αυτές οι δημόσιες υπηρεσίες που χρειάζονται πιστοποιητικά που έχουν ενταχθεί στο Ειδικό Μητρώο Δικαιολογητικών Διοικητικών Διαδικασιών – όπως είναι τα πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης – οφείλουν να μην …ταλαιπωρούν τους πολίτες και να τα αντλούν αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες αρχές είτε ως δεδομένα με διαλειτουργικότητα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είτε ως ηλεκτρονικά έγγραφα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Η υποχρέωση των πολιτών να τα προσκομίζουν έχει καταργηθεί και οι αρμόδιοι φορείς δεν τα εκδίδουν.



Κατ’ εξαίρεση τα 2 αυτά πιστοποιητικά εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου όταν προορίζονται για:

α) δικαστική χρήση,

β) χρήση στον ιδιωτικό τομέα

γ) χρήση στην αλλοδαπή.



Η Γενική Διεύθυνση αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει αυτεπάγγελτη ηλεκτρονική άντληση. Τέτοιες ειδικές περιπτώσεις είναι:

Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης με "παρατηρήσεις" ή / και πρώην συζύγους (π.χ. έκδοση άδειας θρησκευτικού γάμου).

Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης πατρικής ενεργής μερίδας (π.χ. προκηρύξεις για πρόσληψη στο δημόσιο)

Όταν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ΑΦΜ (π.χ. Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού).

Όταν δεν είναι δυνατή η ανεύρεση του ΑΦΜ του από τον υπόχρεο φορέα (π.χ. ειδικές περιπτώσεις ασθενών σε Νοσηλευτικά ιδρύματα)



Και σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ενοχλείται ο πολίτης, αλλά οι δημόσιες υπηρεσίες που τα χρειάζονται θα πρέπει να τα αναζητήσουν αυτεπάγγελτα με όποιον τρόπο μπορούν.

Θα πρέπει λοιπόν να υποβάλουν αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον οικείο Δήμο το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα (αλλιώς ο υπάλληλος του δήμου οφείλει να αρνηθεί):

1. Τα στοιχεία της υπηρεσίας

2. Τη διοικητική διαδικασία για τη διεκπεραίωση της οποίας απαιτείται το πιστοποιητικό γέννησης ή/και οικογενειακής κατάστασης

3. Τον ειδικό λόγο για τον οποίο υφίσταται αντικειμενική αδυναμία άντλησης του πιστοποιητικού με ηλεκτρονικό τρόπο.

4. Τα παρακάτω στοιχεία του ενδιαφερομένου:

Όνομα

Επώνυμο

Όνομα Πατρός

Όνομα Μητρός

Ημερομηνία Γέννησης

Ειδικά για το πιστοποιητικό γέννησης, θα πρέπει να γίνεται ειδική μνεία αν είναι για τον/την ίδιο/ίδια ή το τέκνο του/της.



Για τους αλλοδαπούς πολίτες εκδίδεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μόνο εφ’ όσον έχουν συγγενική σχέση με Έλληνα πολίτη και είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγιο της Χώρας. Οι αλλοδαποί πολίτες με ανήλικα τέκνα, τα οποία είναι Έλληνες πολίτες, νομιμοποιούνται να λαμβάνουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και γέννησης για τα ανήλικα τέκνα τους.

Σύμφωνα με τις οδηγίες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ΔΕΝ εκδίδεται πιστοποιητικό είναι:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Όταν δεν υπάρχει ενεργή οικογενειακή μερίδα, δηλαδή μερίδα στην οποία δεν υπάρχει ενεργή κανονική εγγραφή Έλληνα πολίτη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Δήμος εκδίδει βεβαίωση με την οποία παρέχει πληροφορίες για την εν λόγω οικογενειακή μερίδα.

ΓΕΝΝΗΣΗ

Για αλλοδαπούς πολίτες

Από διαγραμμένες κανονικές εγγραφές και από ενεργές ή διαγραμμένες ενδεικτικές εγγραφές, δεδομένου ο πολίτης δεν είναι δημότης του συγκεκριμένου Δήμου.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ

Θανόντες



Πλέον δεν υπάρχει δικαιολογία, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ενημερωθεί και οφείλουν να γνωρίζουν..!!

Πηγή: skai.gr

