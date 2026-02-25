Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών. Η αγορά ανέκαμψε μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 2,93%. Ανέκαμψαν οι τραπεζικές μετοχές, με τον τίτλο της Metlen να υπεραποδίδει μετά τη συμφωνία με τη Shell.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.283,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,09%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.286,90 μονάδες (+1,23%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 308,85 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.728.204 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,70%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+5,25%), της Alpha Bank (+3,11%), της Πειραιώς (+3,05%), του ΟΤΕ (+2,22%) και της Optima Bank (+2,19%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,72%), της Elvalhalcor (-1,50%) και του ΟΠΑΠ (-1,15%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 12.523.108 και 10.100.098 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 76,15 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 48,64 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 65 μετοχές, 49 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ελλάκτωρ (+8,35%) και Metlen (+5,25%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΥΚΝΟΤ (-3,37%) και Χαϊδεμένος (-1,91%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,7000 +0,38%

ΚΥΠΡΟΥ :9,4000 +1,08%

METLEN: 36,9000 +5,25%

OPTIMA: 9,8100 +2,19%

ΤΙΤΑΝ: 54,0000 +0,19%

ALPHA BANK: 3,7190 +3,11%

AEGEAN AIRLINES: 14,0600 +1,30%

VIOHALCO: 15,0800 +1,62%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 35,7000 -0,22%

ΔΑΑ:11,4000 -0,26%

ΔΕΗ: 18,7200 +0,48%

COCA COLA HBC: 54,4000 -1,72%

ΕΛΠΕ: 9,0950 -0,05%

ELVALHALCOR: 4,6000 -1,50%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,9450 +1,79%

ΕΥΔΑΠ: 7,09800 +0,50%

EUROBANK: 3,8800 +1,44%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9600 -0,43%

MOTOR OIL: 36,2200 -0,49%

JUMBO: 26,1800 +1,87%

ΟΛΠ: 39,3500 +1,42%

ΟΠΑΠ: 15,4100 -1,15%

ΟΤΕ: 17,9900 +2,22%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,0500 +3,05%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,7000 -0,41%

