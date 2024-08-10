Παρεμβάσεις και ελαφρύνσεις 880 εκατ. ευρώ στον νέο προϋπολογισμό - Ποιοι ωφελούνται

Με εστίαση στην «οροφή» στις πρωτογενείς δαπάνες, όπως άλλωστε επιτάσσουν οι Βρυξέλλες, καταρτίζεται ο νέος προϋπολογισμός. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απεστάλησαν από τους φορείς και τα υπουργεία οι προτάσεις τους με τις εκτιμήσεις σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα για το τρέχον έτος και το 2025, και μετά τον Δεκαπενταύγουστο αναμένεται να πυκνώσουν οι σχετικές συσκέψεις στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας, το βασικό εργαλείο για τη δημοσιονομική πειθαρχία αποτελούν οι πρωτογενείς δαπάνες, οι οποίες πλέον δεν θα μπορούν να αυξηθούν περισσότερο από το όριο του 3%. Ήτοι, η Ελλάδα δεν θα μπορεί να υπερβεί το επόμενο έτος το όριο των 115 δισ. ευρώ, από περίπου 111,6 δισ. ευρώ εφέτος. Στο ασφυκτικό αυτό πλαίσιο, θα πρέπει να «χωρέσει» το σύνολο των μέτρων της κοινωνικής πολιτικής, από τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τα επιδόματα, έως τις νέες προσλήψεις στο Δημόσιο και τις αυξήσεις στις συντάξεις.

Παράλληλα, η χώρα θα πρέπει να εκπληρώνει τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 2,1% του ΑΕΠ, ενώ, με τα έως σήμερα δεδομένα, προβλέπεται ανάπτυξη της τάξης του 2,6%, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2% και περαιτέρω μείωση του δημοσίου χρέους, στο 146,3% του ΑΕΠ το 2025 από 152,7% του ΑΕΠ εφέτος.

Ωστόσο, στον νέο προϋπολογισμό θα συμπεριληφθούν οι νέες παρεμβάσεις και οι ελαφρύνσεις συνολικού ύψους περίπου 880 εκατ. ευρώ, όπως έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση.

Θα πρόκειται για τη νέα αύξηση των συντάξεων σύμφωνα με την άνοδο του ΑΕΠ και τον πληθωρισμό (κόστος περίπου 400 εκατ. ευρώ), τη μείωση κατά 0,5% των ασφαλιστικών εισφορών (κόστος 225 εκατ. ευρώ), την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος (κόστος 120 εκατ. ευρώ), τη μονιμοποίηση της επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο με τη νέα μέθοδο (εκτιμώμενο κόστος περίπου 100 εκατ. ευρώ), την παράταση της αναστολής του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές (κόστος 20 εκατ. ευρώ) και την αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος (κόστος 15 εκατ. ευρώ).

Ταυτόχρονα, τα Χριστούγεννα αναμένεται να υπάρξει και το επίδομα στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, το οποίο θα καλυφθεί από τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων με συντελεστή 33%, κονδύλι που υπολογίζεται σε 300 εκατ. ευρώ. Με βάση το μοντέλο ενίσχυσης των συνταξιούχων που εφαρμόστηκε πέρυσι, το επίδομα θα κυμανθεί κλιμακωτά από 100 ευρώ έως 250 ευρώ για συνταξιούχους με προσωπική διαφορά και άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων έως 1.600 ευρώ τον μήνα, και θα αφορά σε περίπου 770.000 συνταξιούχους.

Σημειώνεται ότι στόχος των κυβερνητικών παραγόντων είναι να υπάρξει τα Χριστούγεννα και επιπλέον επίδομα σε περίπου 230.000 μακροχρόνια ανέργους, άτομα με αναπηρία και άλλους ευάλωτους πολίτες. Ουσιαστικά θα πρόκειται για το τελευταίο έκτακτο μέτρο που θα έχει τη δυνατότητα να δώσει η κυβέρνηση, μετά το «στοπ» που μπαίνει από το 2025 με το Πρόγραμμα Σταθερότητας. Οι οριστικές αποφάσεις για το ύψος της ενίσχυσης, τα κριτήρια και τους δικαιούχους, θα ληφθούν στις αρχές του Σεπτεμβρίου, όταν και θα υπάρχει ασφαλής εικόνα για τα ακριβή δημοσιονομικά περιθώρια, σύμφωνα με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εφέτος και το ύψος της ανάπτυξης.

Ο Σεπτέμβριος, εξάλλου, θα είναι ο μήνας και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες, και το οποίο, σύμφωνα με παράγοντες της οικονομίας, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις όποιες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στις τιμές της ενέργειας.

