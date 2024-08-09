Πλημμύρες 2023: 13.480 επιχειρήσεις και αγρότες έλαβαν το 50% της κρατικής αρωγής

Συνολικά 3.629.936 ευρώ, καταβλήθηκαν την τρέχουσα εβδομάδα (από Δευτέρα 5 Αυγούστου ως και σήμερα Παρασκευή 9 Αυγούστου 2024) ως προκαταβολή 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής, προς 247 επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, σε συνέχεια της υποβολής των εν λόγω στοιχείων από τις επιτροπές και τα κλιμάκια κρατικής αρωγής των Περιφερειών.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την ανωτέρω πληρωμή έχουν καταβληθεί συνολικά 65.410.492 ευρώ, ως προκαταβολή, προς 8.318 δικαιούχους.

Παράλληλα, σε 5.162 περιπτώσεις επιχειρήσεων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφικών μονάδων η πρώτη αρωγή συνολικού ύψους 16.618.000,00 ευρώ, που είχε χορηγηθεί συμψηφίστηκε με το ποσό που αναλογούσε στο ποσό της προκαταβολής του 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής.

Συνεπώς, η φάση της χορήγησης της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες έχει ολοκληρωθεί για 13.480 δικαιούχους με το συνολικό ύψος της επιχορήγησης να φθάνει τα 82.028.492 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι συνολικά, στο πλαίσιο της πρώτης αρωγής, τόσο για πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης, όσο και πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, αλλά και αποζημίωσης οικοσκευής, έχουν καταβληθεί 182,7 εκατ. ευρώ σε 50.561 περιπτώσεις δικαιούχων. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη και τα ποσά των προκαταβολών, από το πλαίσιο της κρατικής αρωγής έχουν καταβληθεί συνολικά 248 εκατ. ευρώ σε περίπου 58.878 περιπτώσεις δικαιούχων.

«Μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής για 13.480 επιχειρήσεις και αγρότες, προκαταβολής που αντιστοιχεί σε 82 εκατ. ευρώ, μετά τις πλημμύρες του 2023. Συνεχίζεται εντατικά, συνεπώς, το έργο των υπηρεσιών του υπουργείου σε στενή συνεργασία με τις επιτροπές και τα κλιμάκια κρατικής αρωγής των Περιφερειών» σημείωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, Χρήστος Τριαντόπουλος και προσέθεσε: «Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι -παρόλο που ο φόρτος είναι μεγάλος- να επιτυγχάνονται χρόνοι που απέχουν παρασάγγας από το παρελθόν. Έτσι, μέσα σε μία εβδομάδα, κατά μέσο όρο, από την υποβολή των ολοκληρωμένων στοιχείων για τις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις από τις υπηρεσίες των Περιφερειών καταβάλλεται το 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης της κρατικής αρωγής».

Όσον αφορά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως είπε ο κ. Τριαντόπουλος, «μέσα από την συνεχή συνεργασία, μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της προκαταβολής για το 80% των περιπτώσεων για τις οποίες έχουν υποβληθεί στοιχεία στο υπουργείο» και προσέθεσε ότι ειδικότερα, το ποσοστό όσον αφορά στις επιχειρήσεις ανέρχεται στο 94%, ενώ όσον αφορά στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανέρχεται στο 71%, καθώς μετά την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τη χορήγηση προκαταβολής και σε μη κατ' επάγγελμα αγρότες, αυξήθηκαν τα υποβαλλόμενα από την Περιφέρεια στοιχεία τις τελευταίες ημέρες.

«Για τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, έχει δρομολογηθεί η πληρωμή και για αυτές τις περιπτώσεις - με την ολοκλήρωση από την Περιφέρεια της διαδικασίας υποβολής των στοιχείων για αυτές. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι όσον αφορά τις επιχειρήσεις, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί για το 74% των φακέλων που έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως ζητήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η μετάβαση από τη διαδικασία της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής, στη διαδικασία πληρωμής της τελικής επιχορήγησης της κρατικής αρωγής. Δηλαδή, εάν ένας δικαιούχος έχει λάβει ήδη το 50% της κρατικής αρωγής, προχωρά η διαδικασία για το υπόλοιπο 50% της κρατικής αρωγής. Και σε περίπτωση που δεν έχει λάβει την προκαταβολή, τότε θα προχωρά η διαδικασία για το 100% της κρατικής αρωγής που αντιστοιχεί στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς και μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 500.000 ευρώ. Το κρίσιμο, σε κάθε περίπτωση, είναι οι ενδιαφερόμενοι, είτε επιχειρηματίες, είτε αγρότες, να βρίσκονται σε επικοινωνία με τις επιτροπές και τα κλιμάκια κρατικής αρωγής της Περιφέρειας και να προσκομίσουν τα λίγα έγγραφα που προβλέπονται για να προχωρούν οι σχετικές διαδικασίες. Συνεχίζουμε σε συνεργασία όλοι μαζί», υπογράμμισε ο κ. Τριαντόπουλος.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες για τις ζημιές τους στον εξοπλισμό τους, στα πάγιά τους, στο έγγειο κεφάλαιο και άλλα σχετικά από τις ίδιες φυσικές καταστροφές.

Συνεπώς, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τις επιτροπές και τα κλιμάκια κρατικής αρωγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνεχίζει την υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής.

Το πλαίσιο περιλαμβάνει (α) τη χορήγηση της πρώτης αρωγής, (β) τη χορήγηση της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής (ενσωματώνοντας την πρώτη αρωγή που χορηγήθηκε), και (γ) τη χορήγηση της τελικής επιχορήγησης της κρατικής αρωγής (ενσωματώνοντας την προκαταβολή που χορηγήθηκε), που φτάνει στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς με ανώτατο όριο τις 500.000 ευρώ.

Ετσι, σε συνέχεια της χορήγησης της πρώτης αρωγής προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από τα πρωτοφανή πλημμυρικά φαινόμενα, προχωράει από τον Δεκέμβριο του 2023 η χορήγηση της προκαταβολής του 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής και θα ξεκινήσει την επόμενη περίοδο και η καταβολή της τελικής επιχορήγησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.