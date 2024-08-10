Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2023, στις 2 Αυγούστου, ξεκίνησε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ρεύματος για το επόμενο δωδεκάμηνο.

Το ΚΟΤ είναι χαμηλότερο κατά 4,5-7,5 σεντς ανά κιλοβατώρα (ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου) σε σχέση με το κανονικό τιμολόγιο του εκάστοτε παρόχου, εξασφαλίζει δηλαδή σημαντική έκπτωση για όσους το δικαιούνται.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει ένα μήνα μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων δηλαδή για εφέτος στις 2 Σεπτεμβρίου. Ακολουθούν χρηστικές πληροφορίες για τους δικαιούχους, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις χορήγησης του ΚΟΤ.

Α. Υπάρχουν δύο κατηγορίες δικαιούχων:

α. Στο ΚΟΤ Α' εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

β. Στο ΚΟΤ Β' εντάσσονται όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: i. Έχουν ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, έως τα όρια του παραπάνω πίνακα. Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ' οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 15.000 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το συγκεκριμένο ανώτατο όριο (31.500 €) αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά 15.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ' οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

ii. Έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.

iii. Τα μέλη του νοικοκυριού δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και δεν δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

Β. Η αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ υποβάλλεται κάθε χρόνο προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης σε αυτό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ΗΔΙΚΑ, από τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού ή τον/τη σύζυγό του με απαραίτητη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να είναι ήδη στο όνομα του υπόχρεου ή του της συζύγου. Κάθε νοικοκυριό λαμβάνει το ΚΟΤ μόνον για την παροχή της κύρια κατοικίας.

Γ. Το ΚΟΤ εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης και έως τα αντίστοιχα όρια που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου έχουν ως εξής:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1400 κιλοβατώρες

Νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 1600 κιλοβατώρες

Νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 1700 κιλοβατώρες

Νοικοκυριό με τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 1800 κιλοβατώρες

Νοικοκυριό με τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 1900 κιλοβατώρες

Νοικοκυριό με τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 2000 κιλοβατώρες.

Για κατανάλωση μικρότερη των 200 kWh ανά τετράμηνο, δεν υπολογίζεται έκπτωση ΚΟΤ.

Δ. Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ' οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 600 kWh.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται κατανάλωση 200 kWh και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος κατανάλωση 100 kWh, μέχρι του συνολικού ορίου των 2.400 kWh ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το συγκεκριμένο ανώτατο όριο (2.400 kWh) αυξάνεται κατά 300 kWh για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω και κατά 600 kWh για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ' οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Ε. Η έκπτωση είναι 4,5 σεντς ανά κιλοβατώρα για τους δικαιούχους του ΚΟΤ Β' και 7,5 σεντς για το ΚΟΤ Α'. Εφαρμόζεται στη χρέωση για την κατανάλωση ημέρας ή και της νύχτας αν ο καταναλωτής έχει νυχτερινό τιμολόγιο.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν από τον προμηθευτή τους ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ.

