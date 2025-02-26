Νέος Κώδικας Δεοντολογίας: Στις 17 Μαρτίου ξεκινούν έλεγχοι για παραπλανητικές εκπτώσεις και προσφορές

Στις 6 Μαρτίου θα ανακοινωθεί ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας για τις παραπλανητικές εκπτώσεις και προσφορές.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, μετά από πολύμηνη διαβούλευση με όλους τους παράγοντες της αγοράς (σούπερ μάρκετ, βιομηχανία τροφίμων, πολυεθνικές) -ώστε να είναι ξεκάθαρο τι συνιστά έκπτωση και προσφορά και πώς μπορεί να γίνονται οι σχετικές προωθητικές ενέργειες- ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του Κώδικα Δεοντολογίας από τη γενική γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο εμπλουτισμένος Κώδικας Δεοντολογίας, στον οποίο θα προστεθούν νέες περιπτώσεις παραβάσεων της καταναλωτικής νομοθεσίας και παραδείγματα που αφορούν στις παραπλανητικές εκπτώσεις και προσφορές, θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 6 Μαρτίου.

Θα ακολουθήσει δεκαήμερο ενημέρωσης και εξοικείωσης της αγοράς και από τη Δευτέρα 17 Μαρτίου θα ξεκινήσουν εντατικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας.

Πηγή: skai.gr

