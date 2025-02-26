Τηλεθεατές του ΣΚΑΪ έχουν καταγγείλει στους «Αταίριαστους» πως έχουν 5 επιχειρήσεις, οίκους ανοχής, στη Δράμα, νόμιμα, με ταμειακές και όλα όσα προβλέπονται, αλλά έχουν πρόβλημα με τα POS.

«Όπου και αν έχουμε πάει για να κάνουμε αίτηση να μας αποσταλεί POS, δεν μας δίνουν ούτε οι τράπεζες, ούτε οι εταιρείες με POS. Έχουμε πάει στην ΑΑΔΕ της πόλης και δεν μπορούν να κάνουν κάτι», επισημαίνεται στην καταγγελία. Μάλιστα, κινδυνεύουν με πρόστιμο 20.000 ευρώ από την ΑΑΔΕ διότι φαίνεται πως δεν έχουν συνδέσει τις ταμειακές με τα POS.

Όπως ανέφερε το πρωί της Τετάρτης ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι υπόχρεες στο να έχουν ταμειακές μηχανές, άρα είναι υπόχρεες στο να έχουν POS διασυνδεδεμένα με τις ταμειακές. «Πράγματι, υπάρχει μια άρνηση από κάποια τραπεζικά ιδρύματα να δώσουν POS, κάποια άλλα όμως δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Αν κάνουν έρευνα αγοράς, μπορούν να απευθυνθούν και σε μη τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να πάρουν τερματικά», όπως είπε.

«Υπάρχουν γύρω στους 20 παρόχους να ξέρετε που δίνουν POS στην Ελλάδα. Μπορούν να απευθυνθούν στον ανταγωνισμό, αλλά όπως και να έχει εμείς το διερευνούμε σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ. Εφόσον αποδειχθεί ότι οι πολίτες δεν έχουν ευθύνη, αλλά αυτοί που παραβιάζουν τον νόμο είναι εκείνοι που αρνούνται να παρέχουν POS, τότε βεβαίως θα βάλουμε πρόστιμο. Ο πολίτης θέλει αυτήν τη στιγμή να είναι νόμιμος».

