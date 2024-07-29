Νέος ΓΓ του ΕΟΤ ο Ανδρέας Φιορεντίνος

Καθήκοντα νέου Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) αναλαμβάνει ο Ανδρέας Ν. Φιορεντίνος, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη.
Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, ο κ. Φιορεντίνος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του φέρνοντας μαζί του πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα του τουρισμού και της διοίκησης.
Ο κ. Ανδρέας Φιορεντίνος έχει διατελέσει Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ την περίοδο 2012 – 2014, αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και μέχρι πρότινος Τομεάρχης Τουρισμού της Ν.Δ.
