Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Οριακή πτώση 0,08%, στα 67,69 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε υποτονικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου. Η αγορά έκλεισε με οριακή πτώση, υπό το βάρος της αποκοπής μερίσματος από την Εθνική και τον ΟΛΠ, εν μέσω χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας. Οι πιέσεις στην Εθνική και τον ΟΛΠ λόγω της αποκοπής μερισμάτων, αντισταθμίστηκαν από την άνοδο των μετοχών της Τιτάν, του ΟΤΕ και της Motor Oil.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.468,01 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,08%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 67,69 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 14.060.963 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε ανεπαίσθητη άνοδο σε ποσοστό 0,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,39%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+2,37%), του ΟΤΕ (+1,22%), της Motor Oil (+1,20%) και της Elvalhalcor (+0,98%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-5,82%), της Εθνικής (-3,96%) και της Ελλάκτωρ (-1,46%).

Oι μετοχές της Εθνικής από σήμερα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα καθαρού μερίσματος ύψους 0,36425 ευρώ ανά μετοχή. Επίσης, χωρίς τι δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 1,34 ευρώ διαπραγματεύονται οι μετοχές του ΟΛΠ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 4,995.044 και 2.340.847 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 10,17 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 8,86 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 46 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: 'Ιλυδα +5,00% και Λανακάμ +4,52%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μοτοδυναμική -23,47% και της Προοδευτική -8,00%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,3500 +2,37%

ALPHA BANK: 1,6660 +0,36%

AEGEAN AIRLINES: 11,6200 +0,61%

VIOHALCO: 5,9500 -0,34%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,8800 +0,56%

ΔΑΑ: 8,0200 +0,28%

ΔΕΗ: 11,7300 +0,86%

COCA COLA HBC: 33,4800 +0,12%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0300 -1,46%

ΕΛΠΕ: 7,3000 -0,48%

ELVALHALCOR: 1,8480 +0,98%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,0960 -3,96%

ΕΥΔΑΠ: 5,7800 -0,17%

EUROBANK: 2,0500 +0,59%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4900 +0,13%

MOTOR OIL: 23,6000 +1,20%

JUMBO: 25,0600 +0,24%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,1400 +0,38%

ΟΛΠ: 25,9000 -5,82%

ΟΠΑΠ: 16,0400 +0,38%

ΟΤΕ: 14,9900 +1,22%

AUTOHELLAS: 11,9000 +0,51%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7780 -0,05%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8400 -0,55%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2700 -0,10%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

