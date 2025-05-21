Λογαριασμός
Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,45% - Σε νέα υψηλά 15 ετών η αγορά

Η αγορά έκλεισε σε νέα υψηλά 15 ετών, κινούμενη σε ανοδική τροχιά για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης

Χρηματιστήριο ανοδική τάση

Σε θετικό έδαφος έκλεισε τελικά η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς απορροφήθηκαν οι ενδοσυνεδριακές ρευστοποιήσεις για καταγραφή βραχυχρονίων κερδών.

Η αγορά έκλεισε σε νέα υψηλά 15 ετών, κινούμενη σε ανοδική τροχιά για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 2,80%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.835,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,45%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 217,65 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.065.880 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΔΑΑ (+3,11%), της Ελλάκτωρ (+2,34%), της Σαράντης (+2,19%), του ΟΛΠ (+1,98%) και της Εθνικής (+1,93%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ (-3,34%), του ΟΤΕ (-1,07%) και της Τιτάν (-0,95%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.851.041 και 10.,757.219 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 44,38 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 31,36 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 38 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μύλοι Κεπενού (+10,00%) και Optronics (+9,52%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass (-3,45%) και Doppler (-3,38%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

  • AKTOR:5,3800 -0,19%
  • OPTIMA:18,2200 +1,45%
  • ΤΙΤΑΝ: 41,5500 -0,95%
  • ALPHA BANK: 2,7000 +0,75%
  • AEGEAN AIRLINES: 12,3000 -0,49%
  • VIOHALCO: 5,8000 +0,17%
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,4000 +0,21%
  • ΔΑΑ:9,9600 +3,11%
  • ΔΕΗ: 13,3100 -3,34%
  • COCA COLA HBC:46,9000 -0,17%
  • ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,3140 +2,34%
  • ΕΛΠΕ: 7,7200 +0,46%
  • ELVALHALCOR: 2,2200 +1,83%
  • ΕΘΝΙΚΗ: 10,5500 +1,93%
  • ΕΥΔΑΠ: 5,8900 +1,90%
  • EUROBANK: 2,6600 -0,11%
  • LAMDA DEVELOPMENT: 6,5100 -0,46%
  • MOTOR OIL: 22,9200 +0,35%
  • JUMBO: 29,0400 +1,89%
  • ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 44,5200 +1,41%
  • ΟΛΠ:46,4000 +1,98%
  • ΟΠΑΠ: 20,6600 +1,27%
  • ΟΤΕ: 16,7000 -1,07%
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,7660 +1,16%
  • ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,0000 +2,19%
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχές αγορές συνεδρίαση οικονομία
