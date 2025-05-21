Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,45% - Σε νέα υψηλά 15 ετών η αγορά

Σε θετικό έδαφος έκλεισε τελικά η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς απορροφήθηκαν οι ενδοσυνεδριακές ρευστοποιήσεις για καταγραφή βραχυχρονίων κερδών.

Η αγορά έκλεισε σε νέα υψηλά 15 ετών, κινούμενη σε ανοδική τροχιά για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 2,80%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.835,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,45%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 217,65 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.065.880 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΔΑΑ (+3,11%), της Ελλάκτωρ (+2,34%), της Σαράντης (+2,19%), του ΟΛΠ (+1,98%) και της Εθνικής (+1,93%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ (-3,34%), του ΟΤΕ (-1,07%) και της Τιτάν (-0,95%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.851.041 και 10.,757.219 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 44,38 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 31,36 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 38 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μύλοι Κεπενού (+10,00%) και Optronics (+9,52%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass (-3,45%) και Doppler (-3,38%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,3800 -0,19%

OPTIMA:18,2200 +1,45%

ΤΙΤΑΝ: 41,5500 -0,95%

ALPHA BANK: 2,7000 +0,75%

AEGEAN AIRLINES: 12,3000 -0,49%

VIOHALCO: 5,8000 +0,17%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,4000 +0,21%

ΔΑΑ:9,9600 +3,11%

ΔΕΗ: 13,3100 -3,34%

COCA COLA HBC:46,9000 -0,17%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,3140 +2,34%

ΕΛΠΕ: 7,7200 +0,46%

ELVALHALCOR: 2,2200 +1,83%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,5500 +1,93%

ΕΥΔΑΠ: 5,8900 +1,90%

EUROBANK: 2,6600 -0,11%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5100 -0,46%

MOTOR OIL: 22,9200 +0,35%

JUMBO: 29,0400 +1,89%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 44,5200 +1,41%

ΟΛΠ:46,4000 +1,98%

ΟΠΑΠ: 20,6600 +1,27%

ΟΤΕ: 16,7000 -1,07%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,7660 +1,16%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,0000 +2,19%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.