Σε νέα ιστορικά υψηλά το Bitcoin - Άγγιξε τα 109.500 δολάρια

Σε νέα ιστορικά υψηλά σκαρφάλωσε την Τετάρτη το Bitcoin, καθώς η προωθούμενη νομοθεσία για την αγορά των stablecoins στις ΗΠΑ έχει εγείρει ελπίδες για ένα πιο σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των κρυπτονομισμάτων υπό την κυβέρνηση Τραμπ.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του πλανήτη εκτινάχθηκε πάνω από τα 109.500 δολάρια, σπάζοντας το προηγούμενο υψηλό του στα 109.241 δολάρια που είχε καταγραφεί στα τέλη Ιανουαρίου, λίγες ώρες πριν την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτήν την ώρα, το Bitcoin κινείται πέριξ των 109,120 δολαρίων, έχοντας υποχωρήσει ελαφρώς από τη νέα κορυφή του. Ισχυρά κέρδη καταγράφουν επίσης και άλλα κρυπτονομίσματα, με το Ether να σημειώνει άνοδο άνω του 4,4%, το XRP να κερδίζει άνω του 3,2% και το Cardano να καταγράφει άλμα άνω του 5,7%, σύμφωνα με την CoinMarketCap.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων βρίσκεται σε ανοδική τροχιά τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές αισιοδοξούν ότι το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί για συζήτηση στη Γερουσία φέρεται να συγκεντρώνει την απαραίτητη δικομματική στήριξη ώστε να ψηφιστεί.

Όπως εξηγεί ο Michael Novogratz, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Galaxy Digital σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV την Τετάρτη, η άνοδος της αγοράς οφείλεται στη στροφή που καταγράφεται «από τη στάση του Gary Gensler και της SEC στην προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ, που έχει δώσει ώθηση στον κλάδο μας». «Αυτή (η στροφή) απελευθέρωσε τα ζωώδη ένστικτα τόσο εντός όσο και στο εξωτερικό», πρόσθεσε.

Το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναθεωρηθεί ώστε να περιλαμβάνει αυστηρότερες περιορισμούς για το ξέπλυμα χρήματος, τους ξένους εκδότες, τις εταιρείες τεχνολογίας και την αύξηση των μέτρων προστασίας των καταναλωτών. Θα διασφαλίζει επίσης ότι τόσο οι εγχώριοι όσο και οι ξένοι εκδότες θα υπόκεινται στους ίδιους κανόνες.

