Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας ότι το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης Τραμπ – το οποίο συζητείται στο Κογκρέσο – ενδέχεται να οδηγήσει σε διόγκωση του χρέους των ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 816,80 μονάδων (–1,91%), στις 41.860,44 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 270,07 μονάδων (–1,41%), στις 18.872,64 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 95,85 μονάδων (–1,61%), στις 5.844,61 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.