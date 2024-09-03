Κατ' αρχήν συμφωνία, που μπορεί να οδηγήσει στην υλοποίηση της υποβρύχιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, επιτεύχθηκε κατά τις χθεσινές διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμόδιων ελληνικών και κυπριακών αρχών, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΑΔΜΗΕ.

Η συμφωνία προβλέπει την έκδοση δύο αποφάσεων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου μέσα στην εβδομάδα (Τετάρτη και Παρασκευή) για τον βαθμό απόδοσης της επένδυσης- που συμφωνήθηκε στο 8,3 % για 17 χρόνια λειτουργίας του έργου - και ανάκτηση ποσού ύψους 125 εκατ. ευρώ από την κυπριακή πλευρά (μέσω του λογαριασμού των ρύπων, κατά τις πληροφορίες) για τα πρώτα πέντε χρόνια της κατασκευαστικής περιόδου και της επιπλέον συμμετοχής της ίδιας πλευράς κατά την περίοδο της λειτουργίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πηγές του Διαχειριστή ανέφεραν ότι, εφόσον υλοποιηθούν οι προβλέψεις της συμφωνίας, το έργο (το λεγόμενο πρότζεκτ Great Sea Interconnector) καθίσταται βιώσιμο. Σε διαφορετική περίπτωση διαφαίνεται οριστικό ναυάγιο.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι υπήρξε επαφή με τον κατασκευαστή του καλωδίου για εξασφάλιση συνέχισης της συνεργασίας, εφόσον προχωρήσει η υλοποίηση της χθεσινής συμφωνίας μέχρι την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτη Κύπρου, η συμφωνία έκλεισε με πρωτοβουλία του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος είχε απευθείας συνομιλίες για το θέμα με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η διασύνδεση, μήκους 1208 χιλιομέτρων θα διέρχεται από θαλάσσια βάθη έως 3000 μέτρα και θα είναι η μεγαλύτερη υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση του κόσμου.

Θα έχει ικανότητα μεταφοράς 2000 μεγαβάτ και θα σηματοδοτήσει την άρση της ηλεκτρικής απομόνωσης της Κύπρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.