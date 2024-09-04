Αναβάθμιση Alpha Bank από S&P και Fitch Ratings

Στην αναβάθμιση της Alpha Bank κατά μία βαθμίδα, σε BB+ από BB, με σταθερές προοπτικές προχώρησε η S&P Global Ratings, με την επιτυχή έκδοση του ΑΤ1 ομολόγου να παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του οίκου. Η νέα αξιολόγηση της Τράπεζας από την S&P θέτει την Alpha Bank στο ίδιο επίπεδο με την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές του οίκου, η πρόσφατη έκδοση ομολόγου AT1 ενίσχυσε την κεφαλαιακή επάρκεια, η οποία βρισκόταν ήδη σε θετική τάση χάρη στη βελτιωμένη λειτουργική απόδοση της Τράπεζας.

"Τα τελευταία πέντε χρόνια, η λειτουργική ανάκαμψη και το υποστηρικτικό μακροοικονομικό περιβάλλον ενίσχυσαν τα κεφάλαια της Alpha Bank. Τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια έχουν βελτιωθεί σημαντικά, χάρη στη νομισματική σύσφιξη, ενώ οι επιβαρύνσεις από τα NPEs έχουν εξομαλυνθεί μετά τις τιτλοποιήσεις", αναφέρει επίσης η S&P στην έκθεσή της και καταλήγει: "Οι προοπτικές για την Alpha Bank είναι σταθερές, αντανακλώντας την προσδοκία μας ότι η τράπεζα θα παρουσιάσει σταθερή λειτουργική απόδοση και η κεφαλαιοποίησή της θα βελτιωθεί τους επόμενους 12 μήνες, παρά τα σχέδια της τράπεζας για αύξηση της διανομής μερίσματος".

Μία βαθμίδα υψηλότερα έθεσε την Alpha Bank σήμερα και ο οίκος Fitch Ratings, προχωρώντας στην αναβάθμισή της σε ΒΒ από ΒΒ-, με θετικές προοπτικές. Στη σχετική έκθεσή του, ο οίκος επισημαίνει ότι καθοριστικός παράγοντας για την αναβάθμιση ήταν, πέρα από το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, η διαρκής βελτίωση του πιστωτικού προφίλ της Alpha Bank που περιλαμβάνει την περαιτέρω μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) αλλά και την ενισχυμένη κερδοφορία και κεφαλαιακή επάρκεια, όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2024. Οι αναλυτές της Fitch αναμένουν περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), τόσο οργανικά όσο και μέσω νέων τιτλοποιήσεων, ενώ επιβεβαιώνουν ότι μεσοπρόθεσμα η κερδοφορία της Τράπεζας δεν θα επηρεαστεί ουσιαστικά από τις αναμενόμενες μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

