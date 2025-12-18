Λογαριασμός
Νέα ενίσχυση 26 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς

Η νέα κατανομή αποζημιώσεων ενισχύει εκ νέου τη Θεσσαλία, η οποία λαμβάνει το 33% (10.913.930,12 €), και κυρίως τη Λάρισα (8.677.020,10 €) 

Πρόβατα

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε σήμερα, Πέμπτη, στην 5η κατανομή αποζημιώσεων για κτηνοτρόφους, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν, στο πλαίσιο της στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα, με την 5η κατανομή καταβλήθηκαν στις πληγείσες Περιφέρειες 26.026.943,28 € ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε πληρωμές προς τους κτηνοτρόφους.

Η νέα κατανομή αποζημιώσεων ενισχύει εκ νέου τη Θεσσαλία, η οποία λαμβάνει το 33% (10.913.930,12 €), και κυρίως τη Λάρισα (8.677.020,10 €).

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταβλήθηκε το 22% του συνολικού ποσού (6.215.158,26 €), με τα μεγαλύτερα ποσά να αφορούν στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης (3.499.979,10 €) και Ροδόπης (2.477.899,78 €).

Σημαντικές χρηματοδοτήσεις κατευθύνονται επίσης στην Κεντρική Μακεδονία (ποσοστό 19% και ποσό 5.412.862 €), και κυρίως τις Σέρρες (2.899.254 €) και την Πιερία (1.847.058 €), καθώς και στη Δυτική Ελλάδα (ποσοστό 9% και ποσό 2.662.920 €).

Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση που δίνεται στους κτηνοτρόφους ανά θανατωμένο ζώο φθάνει έως και τα 250 ευρώ και αποτελεί την υψηλότερη στην ΕΕ.

Αναλυτικά ο πίνακας των πληρωμών: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1.317.984 €

5,1%

ΑΧΑΙΑΣ

975.392 €

3,7%

ΔΡΑΜΑΣ

54.475,38 €

0,2%

ΗΛΕΙΑΣ

369.544 €

1,4%

ΚΑΒΑΛΑΣ

182.804 €

0,7%

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1.029.194 €

4,0%

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

54.740 €

0,2%

ΚΟΖΑΝΗΣ

179.271,90 €

0,7%

ΛΑΡΙΣΑΣ

8.677.020,10 €

33,3%

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

644.777 €

2,5%

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2.605 €

0,0%

ΞΑΝΘΗΣ

3.499.979,10 €

13,4%

ΠΕΛΛΑΣ

666.550 €

2,6%

ΠΙΕΡΙΑΣ

1.847.058 €

7,1%

ΡΟΔΟΠΗΣ

2.477.899,78 €

9,5%

ΣΕΡΡΩΝ

2.899.254 €

11,1%

ΤΡΙΚΑΛΑ

562.939,02 €

2,2%

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

47.682 €

0,2%

ΦΩΚΙΔΑΣ

537.774 €

2,1%

ΣΥΝΟΛΟ

26.026.943,28 €

100%
