Νέα ενίσχυση 26 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε σήμερα, Πέμπτη, στην 5η κατανομή αποζημιώσεων για κτηνοτρόφους, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν, στο πλαίσιο της στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
Συγκεκριμένα, με την 5η κατανομή καταβλήθηκαν στις πληγείσες Περιφέρειες 26.026.943,28 € ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε πληρωμές προς τους κτηνοτρόφους.
Η νέα κατανομή αποζημιώσεων ενισχύει εκ νέου τη Θεσσαλία, η οποία λαμβάνει το 33% (10.913.930,12 €), και κυρίως τη Λάρισα (8.677.020,10 €).
Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταβλήθηκε το 22% του συνολικού ποσού (6.215.158,26 €), με τα μεγαλύτερα ποσά να αφορούν στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης (3.499.979,10 €) και Ροδόπης (2.477.899,78 €).
Σημαντικές χρηματοδοτήσεις κατευθύνονται επίσης στην Κεντρική Μακεδονία (ποσοστό 19% και ποσό 5.412.862 €), και κυρίως τις Σέρρες (2.899.254 €) και την Πιερία (1.847.058 €), καθώς και στη Δυτική Ελλάδα (ποσοστό 9% και ποσό 2.662.920 €).
Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση που δίνεται στους κτηνοτρόφους ανά θανατωμένο ζώο φθάνει έως και τα 250 ευρώ και αποτελεί την υψηλότερη στην ΕΕ.
Αναλυτικά ο πίνακας των πληρωμών:
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
|
ΠΟΣΟ
|
ΠΟΣΟΣΤΟ
|
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|
1.317.984 €
|
5,1%
|
ΑΧΑΙΑΣ
|
975.392 €
|
3,7%
|
ΔΡΑΜΑΣ
|
54.475,38 €
|
0,2%
|
ΗΛΕΙΑΣ
|
369.544 €
|
1,4%
|
ΚΑΒΑΛΑΣ
|
182.804 €
|
0,7%
|
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|
1.029.194 €
|
4,0%
|
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|
54.740 €
|
0,2%
|
ΚΟΖΑΝΗΣ
|
179.271,90 €
|
0,7%
|
ΛΑΡΙΣΑΣ
|
8.677.020,10 €
|
33,3%
|
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|
644.777 €
|
2,5%
|
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|
2.605 €
|
0,0%
|
ΞΑΝΘΗΣ
|
3.499.979,10 €
|
13,4%
|
ΠΕΛΛΑΣ
|
666.550 €
|
2,6%
|
ΠΙΕΡΙΑΣ
|
1.847.058 €
|
7,1%
|
ΡΟΔΟΠΗΣ
|
2.477.899,78 €
|
9,5%
|
ΣΕΡΡΩΝ
|
2.899.254 €
|
11,1%
|
ΤΡΙΚΑΛΑ
|
562.939,02 €
|
2,2%
|
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|
47.682 €
|
0,2%
|
ΦΩΚΙΔΑΣ
|
537.774 €
|
2,1%
|
ΣΥΝΟΛΟ
|
26.026.943,28 €
|
100%
