Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας παρενέβη την ώρα της κρίσιμης συζήτησης στις Βρυξέλλες για την αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, απειλώντας τους Ευρωπαίους με νομικά μέτρα.

Η ανακοίνωση της ρωσικής κεντρικής τράπεζας:

«Σε σχέση με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κατασχέσουν και να χρησιμοποιήσουν παράνομα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ χωρίς τη συγκατάθεση της Τράπεζας της Ρωσίας, μεταξύ άλλων μέσω της μόνιμης δέσμευσης των περιουσιακών της στοιχείων, η Τράπεζα της Ρωσίας, σύμφωνα με την προηγουμένως διατυπωμένη θέση της για την προστασία των συμφερόντων της, ανακοινώνει ότι θα ζητήσει αποζημίωση από τις ευρωπαϊκές τράπεζες σε ρωσικό διαιτητικό δικαστήριο για την παράνομη δέσμευση και χρήση των περιουσιακών της στοιχείων, η οποία αφορά στα παράνομα κατεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και τα διαφυγόντα κέρδη.

»Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα της Ρωσίας υπέβαλε προηγουμένως αγωγή κατά της (σ.σ Βελγικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων) Euroclear στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας».

Δικαστήριο της Μόσχας θα πραγματοποιήσει στις 16 Ιανουαρίου προκαταρκτική ακροαματική συνεδρίαση για την αγωγή της ρωσικής κεντρικής τράπεζας εναντίον του Euroclear, του αποθετηρίου με έδρα το Βέλγιο το οποίο διακρατεί τα περισσότερα από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στην Ευρώπη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Τύπου του δικαστηρίου.

Η κεντρική τράπεζα κατέθεσε αγωγή στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα ζητώντας 230 δισ. δολάρια ως αποζημίωση από τη Euroclear, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα σε αυτό που το Κρεμλίνο έχει προειδοποιήσει ότι θα είναι ένας νομικός εφιάλτης για την ΕΕ λόγω των σχεδίων της να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να υποστηρίξει την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

