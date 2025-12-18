Τρεις βασικές αλλαγές στις συντάξεις του Ιανουαρίου, που ξεκίνησαν να πληρώνονται από σήμερα, Πέμπτη επεσήμανε στον ΣΚΑΪ 100.3, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός ανέφερε ότι οι δικαιούχοι θα δουν :

αύξηση 2,4% στις συντάξεις τους,

στις συντάξεις τους, μείωση κατά 50% στην προσωπική διαφορά και πλήρης κατάργησή της σε ένα χρόνο καθώς και

στην προσωπική διαφορά και πλήρης κατάργησή της σε ένα χρόνο καθώς και εφαρμογή για πρώτη φορά των μειωμένων φορολογικών συντελεστών.

Η κ. Κεραμέως σημείωσε πως, λαμβάνοντας υπόψη και την μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ σε 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους που δόθηκε το Νοέμβριο, τα τελευταία 4 χρόνια η αύξηση στις συντάξεις αγγίζει το 16%.



Πηγή: skai.gr

