Κεραμέως στον ΣΚΑΪ: Τρεις βασικές αλλαγές στις συντάξεις Ιανουαρίου - Από σήμερα οι πληρωμές

Αύξηση 2,4% στις συντάξεις τους οι δικαιούχοι - Εφαρμόζονται για πρώτη φορά και οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές, τονίζει η υπουργός 

Νίκη Κεραμέως

Τρεις βασικές αλλαγές στις συντάξεις του Ιανουαρίου, που ξεκίνησαν να πληρώνονται από σήμερα, Πέμπτη επεσήμανε στον ΣΚΑΪ 100.3, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός ανέφερε ότι οι δικαιούχοι θα δουν :

  • αύξηση 2,4% στις συντάξεις τους,
  • μείωση κατά 50% στην προσωπική διαφορά και πλήρης κατάργησή της σε ένα χρόνο καθώς και 
  • εφαρμογή για πρώτη φορά των μειωμένων φορολογικών συντελεστών

Η κ. Κεραμέως σημείωσε πως, λαμβάνοντας υπόψη και την μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ σε 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους που δόθηκε το Νοέμβριο, τα τελευταία 4 χρόνια η αύξηση στις συντάξεις αγγίζει το 16%.
 

Πηγή: skai.gr

