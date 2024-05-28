Του Χρυσόστομου Τσούφη

Κάτι ανησυχητικό συμβαίνει τους τελευταίους δύο μήνες στα χρηματιστήρια τροφίμων. Οι τιμές των προϊόντων έχουν αρχίσει να παίρνουν πάλι την ανιούσα αργά- αργά, αλλά σε ένα σημείο πλέον που δεν μπορεί κάποιος να το αγνοήσει. Ένα γεγονός που για μεγάλη μερίδα αναλυτών προοιωνίζεται ενδεχομένως νέες αυξήσεις τιμών, και άρα ανοδική πίεση στον πληθωρισμό.



Ο δείκτης τροφίμων του Bloomberg, ο οποίος παρακολουθεί τις κινήσεις 9 βασικών προϊόντων, συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Μετά +9% της περασμένης εβδομάδας, τη μεγαλύτερη αύξηση από τον περασμένο Ιούλιο, ξεκίνησε την καινούρια με άνοδο 0,62%, σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις 20 Δεκεμβρίου με κινητήριες δυνάμεις τον γεωπολιτικό παράγοντα και τις κακές καιρικές συνθήκες.



Ο κύριος υπεύθυνος είναι τα σιτηρά. Στο χρηματιστήριο του Λονδίνου έκλεισαν με άνοδο 4,6% και βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο από τον περσινό Αύγουστο. Σε υψηλό 5μηνου διαπραγματεύεται το Αμερικανικό καλαμπόκι αλλά και η σόγια. Οι δυσχερείς καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία για τη σοδειά της νέας χρονιάς σε Ρωσία, Αυστραλία και ΗΠΑ. Απαισιόδοξες είναι οι προοπτικές και από τη Βραζιλία ενώ στην Ουκρανία συνεχίζονται οι καταστροφές σε υποδομές με αποτέλεσμα και τις απώλειες μεγάλων ποσοτήτων.



Ο καφές τόσο στο χρηματιστήριο του Λονδίνου όσο και την Νέας Υόρκης διαπραγματεύεται στη δεύτερη υψηλότερη τιμή της πενταετίας μετά το ρεκόρ στα μέσα Απριλίου. Ειδικά η τιμή της ποικιλίας Robusta, τον τελευταίο χρόνο έχει αυξηθεί περίπου 50%. Το Βιετνάμ που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός έχει χτυπηθεί από μεγάλες ξηρασίες με αποτέλεσμα για τέταρτη συνεχή χρονιά η προσφορά να μην μπορεί να καλύψει την ζήτηση. Μια ζήτηση που ταυτόχρονα αυξάνεται καθώς οι Κινέζοι -έστω και αργά – έχουν αρχίσει να βάζουν τον καφέ στην καθημερινότητα τους.



Κοντά σε υψηλά 5ετίας και οι τιμές των βοοειδών στις ΗΠΑ. Παρότι η προσφορά αυξάνεται, η ζήτηση μεγεθύνεται με ταχύτερο ρυθμό πιέζοντας τις τιμές προς τα πάνω. Ο δείκτης κρέατος που παγκοσμίου οργανισμού τροφίμων αυξάνεται τους 3 τελευταίους μήνες καθώς αυξάνονται και οι τιμές των πουλερικών εξαιτίας τις γρίπης των πουλερικών που αφανίζει μεγάλες ποσότητες.



Σε ιστορικό ρεκόρ ο φυσικός χυμός πορτοκαλιού έκλεισε τη μέρα με αύξηση 2,14% μετά την κατάρρευση της συγκομιδής στη Βραζιλία η οποία υποχώρησε σε χαμηλό 35 ετών . Και καθώς ΗΠΑ και Βραζιλία έχουν το 95% της αγοράς δεν προκαλεί έκπληξη ότι η χονδρική τιμή έχει αυξηθεί κατά 77% σε σχέση με πέρυσι.



Διόλου τυχαία ο παγκόσμιος δείκτης τροφίμων αυξάνεται τους 2 τελευταίους μήνες και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ανακοίνωση του παγκόσμιου οργανισμού στις 7 Ιουνίου καθώς κανείς δεν επιθυμεί να.... «τριτώσει» το κακό.

Πηγή: skai.gr

