Στο 14ο Συνέδριο «State of the Union 2024» που διοργάνωσε το European University Institute στη Φλωρεντία συμμετείχε την Παρασκευή ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Mytilineos και Πρόεδρος της Eurometaux, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο πάνελ «Climate change green transition», ο κ. Μυτιληναίος, με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Eurometaux, άσκησε κριτική στις ευρωπαϊκές πολιτικές που πλήττουν τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας, σχολιάζοντας πως το ενεργειακό κόστος είναι κατά πολύ υψηλότερο στην Ευρώπη, δημιουργώντας άνισους όρους ανταγωνισμού.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η απερχόμενη Επιτροπή ήταν όσο πιο «πράσινη» θα μπορούσε να είναι. Νομίζω ότι η «πράσινη» μετάβαση ήταν νούμερο 1 στη λίστα στην αρχή, τώρα δεν ξέρω αν η «πράσινη» μετάβαση είναι καθόλου στη λίστα. Πρέπει να συνδυάσουμε την πράσινη μετάβαση, την απεξάρτηση της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές με μια υγιή βιομηχανία γιατί έτσι θα προχωρήσουμε περαιτέρω.»

Κλείνοντας, ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι το κλιματικό πρόβλημα είναι παγκόσμιο και όχι αμιγώς πρόβλημα της Ε.Ε. Πρέπει να αξιοποιηθεί η ευρωπαϊκή διπλωματία, προκειμένου και άλλες χώρες να ακολουθήσουν το ευρωπαϊκό παράδειγμα, αν θέλουμε πραγματικά να βάλουμε τις βάσεις για ένα μέλλον βιώσιμο για όλους.

Δεύτερη φορά κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διάστημα μόλις τριών ημερών

Είναι η δεύτερη φορά σε διάστημα λιγότερο της μιας εβδομάδας που ο ισχυρός άνδρας της εγχώριας βιομηχανίας εξαπολύει τα «βέλη» του εναντίον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη ο κ. Μυτιληναίος είχε συμμετάσχει στην εκδήλωση του ΣΕΒ με τίτλο «Ευρωεκλογές 2024: Ο κόσμος αλλάζει. Η Ευρώπη μπορεί;», όπου είχε κατηγορήσει ξανά την Κομισιόν για μια σειρά προβλημάτων της Ευρώπης.

«Έχουμε τη χειρότερη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 1956! Το μόνο που συζητούν είναι η πράσινη ανάπτυξη έτσι γενικά και αόριστα χωρίς να προτείνουν τίποτα. Και τώρα πρόσφατα τους ακούμε να μιλάνε ξαφνικά για ζητήματα άμυνας και ασφάλειας. Τα ακριβώς αντίθετα δηλαδή», είχε σχολιάσει.

«Μπορώ να πω πολλά, αλλά σίγουρα αυτό που λείπει από την παρούσα ηγεσία της είναι το accountability».

