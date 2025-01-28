Τιμολόγια και αποδείξεις από το κινητό τους μέσω της εφαρμογής myDATA app μπορούν να εκδίδουν από σήμερα ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Τη νέα εφαρμογή, μέσω της οποίας τα παραστατικά θα διαβιβάζονται απευθείας στην ΑΑΔΕ παρουσίασε από τα γραφεία της Αρχής ο Διοικητής της, Γιώργος Πιτσιλής.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» ο Κωνσταντίνος Δαβλός, πρόκειται για μια νέα εφαρμογή που απευθύνεται σε επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, και σε επαγγελματίες, καθώς συνδυάζει τις υφιστάμενες εφαρμογές, το γνωστό τιμολόγιο μέσα από το οποίο μπορεί κανείς να δημιουργήσει μια επιχείρηση και να το εκδώσει και να καταχωρήσει τους πελάτες της. Μόνο που αυτήν τη φορά όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν πλέον μέσα από το κινητό και όχι μόνο μέσα από τον υπολογιστή, όπως πριν.

Επίσης, αλλάζει κάτι που μέχρι πρότινος ενοχλούσε αρκετούς επιχειρηματίες: έπρεπε να έχεις έναν ειδικό κλειδάριθμο, τον οποίον έδινε η ΑΑΔΕ και ο οποίος αποτελείται από πολλά ψηφία. Πλέον μπορεί κανείς να δημιουργήσει μέσα από το κινητό του έναν κανονικό φιλικό κωδικό, για να συνδέεται εύκολα με την ΑΑΔΕ και άρα να μη χρειάζεται να θυμάται ή να αποθηκεύει αυτόν τον δύσκολο κωδικό. Οι πελάτες που υπάρχουν ήδη καταχωρημένοι στο τιμολόγιο σε αυτήν την εφαρμογή, περνάνε αυτομάτως στο κινητό, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείς να εκδίδεις πλέον τιμολόγιο όπου και αν βρίσκεσαι.

Επιπλέον, με αυτήν την εφαρμογή μπορεί κανείς να παρακολουθεί απολύτως την οικονομική εικόνα της εταιρείας, μπορεί να βλέπει τα έσοδα και τα έξοδά του, μπορεί να βλέπει τι ΦΠΑ έχει δώσει στην ΑΑΔΕ, τι έχει εισπράξει εκείνον τον μήνα και μπορεί να έχει και τη σιγουριά ότι όλα αυτά πλέον γίνονται νόμιμα, καθώς με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται για άλλη μια φορά από την πλευρά της κυβέρνησης πλέον.

Ο Κωστής Χατζηδάκης εξήρε την προσπάθεια ψηφιοποίησης που συντελείται από την Ανεξάρτητη Αρχή, τονίζοντας: «Το myDATAapp είναι ένα ακόμη σύγχρονο εργαλείο στη φαρέτρα της ΑΑΔΕ που θα συνδράμει αποτελεσματικά στη συντονισμένη προσπάθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης».

Ο Χρίστος Δήμας επίσης συνεχάρη την ΑΑΔΕ, υπογραμμίζοντας ότι το myDATAapp αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τις ελληνικές επιχειρήσεις, που απλοποιεί τις διαδικασίες και ενισχύει την ανταγωνιστικότητά τους. «Είμαστε βέβαιοι ότι η νέα εφαρμογή θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος», τόνισε χαρακτηριστικά.

O Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, επεσήμανε ότι η φιλοξενία των εφαρμογών της ΑΑΔΕ στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud), που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, συμβάλλει στην παροχή πιο γρήγορων, ασφαλών και αξιόπιστων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες. «Αυτή η συνεργασία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την απλούστευση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών και των επιχειρήσεων».

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, εξήρε επίσης τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΑΑΔΕ τονίζοντας ότι η νέα εφαρμογή αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στην ψηφιοποίηση των συναλλαγών που διευκολύνει την καθημερινότητα των φορολογούμενων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής τόνισε, μεταξύ άλλων: «Το myDATAapp είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια εφαρμογή. Είναι ένας στρατηγικός σύμμαχος για τις επιχειρήσεις που εξοικονομεί χρόνο και κόστος, αυξάνει την παραγωγικότητά τους, και διευκολύνει την οικειοθελή συμμόρφωση. Θέτουμε ένα ακόμα νέο πρότυπο στην ψηφιακή διακυβέρνηση, απλοποιώντας τις διαδικασίες προς όφελος του επιχειρείν».

Το myDATAapp προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, σχεδιασμένων για να απλοποιήσουν τις καθημερινές διαδικασίες των επιχειρήσεων:

Έκδοση παραστατικών on-the-go: Άμεση δημιουργία και αποστολή παραστατικών 24X7, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος, ενώ παράλληλα έχει προβλεφθεί η δυνατότητα έκδοσης Ψηφιακών δελτίων αποστολής.

Διαχείριση πελατολογίου: Οργάνωση του πελατολογίου, επιτρέποντας την καταχώριση και επεξεργασία όλων των απαραίτητων πληροφοριών των πελατών.

Αναλυτικά στατιστικά: Παροχή ολοκληρωμένης εικόνας της επιχείρησης με πλήθος αναφορών για έσοδα, έξοδα και άλλους σημαντικούς δείκτες, υποστηρίζοντας τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Προσαρμογή στις ανάγκες της επιχείρησης: Εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης, επιτρέποντας την επιλογή γλώσσας (Ελληνικά και Αγγλικά) και θέματος (ενεργοποίηση σκοτεινής λειτουργίας για άνετη χρήση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού)

Ασφάλεια πρώτα: Προστασία των δεδομένων των επιχειρήσεων με πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας, όπως κωδικός PIN και βιομετρική αναγνώριση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της εφαρμογής myDATAapp είναι η δημιουργία Φιλικών Κωδικών μέσω της εφαρμογής myDATAusers, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myDATA > Φιλικοί κωδικοί και εξουσιοδοτήσεις myDATAusers. Η εφαρμογή myDATAapp είναι ήδη διαθέσιμη στα Stores.

Πηγή: skai.gr

