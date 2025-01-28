Αύξηση 46,7% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας καταγράφηκε στο σύνολο της χώρας τον Οκτώβριο πέρυσι, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 2.602 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 729.371 m2 επιφάνειας και 3.595.816 m3 όγκου.

Παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 31,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 46,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Το 10μηνο του 2024, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση κατά 15,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 20,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 14,7% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

