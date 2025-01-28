Η Nova επιταχύνει την κερδοφόρα ανάπτυξή της με νέα ηγετική oμάδα

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος σταθερής, συνδρομητικής τηλεόρασης και υποδομών οπτικής ίνας για το σπίτι (FTTH) στην Ελλάδα, με ταχύτατη ανάπτυξη και στην κινητή τηλεφωνία, εισέρχεται στην επόμενη φάση ανάπτυξής της.

Δύο χρόνια μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενοποίησης της Wind και της Forthnet στις αρχές του 2023, η Nova έχει εδραιώσει τη θέση της στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών και ψυχαγωγίας. Μπαίνοντας στην επόμενη φάση της ανάπτυξής της, η εταιρεία ανακοινώνει τις παρακάτω διοικητικές αλλαγές:

Ο Παναγιώτης Γεωργιόπουλος , μετά από μία επιτυχημένη θητεία ως CEO της Nova, παραμένει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Nova, από όπου θα συνεχίσει να συμβάλλει στη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας.

, μετά από μία επιτυχημένη θητεία ως CEO της Nova, παραμένει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Nova, από όπου θα συνεχίσει να συμβάλλει στη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας. Ο Γιώργος Λάμπρου , μέχρι σήμερα Γενικός Οικονομικός Διευθυντής (CFO) της Nova, ορίζεται interim CEO, διασφαλίζοντας συνέχεια στην ηγεσία της εταιρείας κατά τη νέα της φάση ανάπτυξης.

, μέχρι σήμερα Γενικός Οικονομικός Διευθυντής (CFO) της Nova, ορίζεται interim CEO, διασφαλίζοντας συνέχεια στην ηγεσία της εταιρείας κατά τη νέα της φάση ανάπτυξης. Η Ditka Maučec , Εκτελεστική Διευθύντρια Στρατηγικής Προϊόντων της United Group, αναλαμβάνει καθήκοντα interim Chief Marketing Officer, αντικαθιστώντας τον Μιχάλη Αναγνωστάκο.

, Εκτελεστική Διευθύντρια Στρατηγικής Προϊόντων της United Group, αναλαμβάνει καθήκοντα interim Chief Marketing Officer, αντικαθιστώντας τον Μιχάλη Αναγνωστάκο. Ο Tomaž Kampuš, Εκτελεστικός Διευθυντής Πωλήσεων και Εμπειρίας Πελατών της United Group, αναλαμβάνει καθήκοντα interim Chief Commercial Officer, αντικαθιστώντας τον Χρήστο Νούλη.

Ισχυρή παρουσία στην αγορά με απτά αποτελέσματα

Η Nova ολοκλήρωσε μία ακόμα χρονιά ισχυρών επιδόσεων, επιτυγχάνοντας αύξηση εσόδων κατά 8,6% και αύξηση EBITDA κατά 5,6%. Πέρα από τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, το 2024 ήταν μια καθοριστική χρονιά για την Nova, τους πελάτες της και την ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, με κύρια ορόσημα που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

Τη συμφωνία με την Cosmote για την ανταλλαγή καναλιών αθλητικού περιεχομένου,

Την αξιοσημείωτη επίδοση της United Fiber ως δεύτερου μεγαλύτερου παρόχου υποδομών οπτικής ίνας ως το σπίτι (FTTH) στην Ελλάδα,

Το επιτυχημένο λανσάρισμα του προϊόντος Nova 5G Home Internet, της νέας καινοτόμου λύσης internet και σταθερής τηλεφωνίας και

Την αναβάθμιση της πιο δημοφιλούς πλατφόρμας ψυχαγωγίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, της EON.

Αυτές οι πρωτοβουλίες συνέβαλαν στην αύξηση της συνδρομητικής της βάσης κατά 160.000 το 2024.

Ανάπτυξη υποδομών οπτικής ίνας ως το σπίτι (FTTH) και 5G

Το δίκτυο FTTH της United Fiber συνεχίζει να επεκτείνεται με γοργούς ρυθμούς, έχοντας εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση που απαιτείται για την ολοκλήρωση του επενδυτικού του σχεδίου. Μέχρι το τέλος του 2024, 540.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις είχαν συνδεθεί. Παράλληλα, η Nova το 2024 σημείωσε τη μεγαλύτερη επέκταση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της εδώ και σχεδόν 10 χρόνια, φτάνοντας το 95% κάλυψης σε 5G.

Τα παραπάνω στοιχεία υπογραμμίζουν τη δέσμευση της United Group στο επενδυτικό σχέδιο του Ομίλου ύψους €2 δισεκατομμυρίων για την Ελλάδα, εκ των οποίων €870 εκατομμύρια έχουν ήδη επενδυθεί. Μέσω του επενδυτικού αυτού σχεδίου, η Nova, μέλος της United Group, αναβαθμίζει τις ψηφιακές υποδομές της Ελλάδας και μεταφέρει τους πελάτες από την παρωχημένη τεχνολογία χαλκού και 4G, σε υπερσύγχρονα δίκτυα οπτικών ινών και 5G.

Δέσμευση στην κοινωνική υπευθυνότητα μέσω περιβαλλοντικής αποκατάστασης και πρόληψης φυσικών καταστροφών

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Nova έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας, αναπτύσσοντας μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία για την ανάπλαση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος μετά από μείζονες φυσικές καταστροφές. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει αντιδιαβρωτικά έργα στις δασικές εκτάσεις Δαδιάς και Ρόδου, αναδάσωση στην περιοχή της Ιερής Μονής Πεντέλης, και την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος πολιτικής προστασίας για την περιοχή «Πεταλούδες» στη Ρόδο, το οποίο θα υλοποιηθεί εντός του 2025.

Στρατηγικοί Στόχοι για το 2025

Βασισμένες σε αυτούς τους πυλώνες, οι στρατηγικές προτεραιότητες της Nova για το 2025 περιλαμβάνουν:

Εμπορική Ανάπτυξη: Ανάπτυξη των υπηρεσιών FTTH, κινητής τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης.

Επέκταση δικτύου FTTH: Περαιτέρω ανάπτυξη, με στόχο την επίτευξη του στόχου 830.000 νοικοκυριών και επιχειρήσεων έως το τέλος του 2025.

Ενίσχυση Δικτύου Κινητής: Επέκταση των επενδύσεων σε 5G για την περαιτέρω ανάπτυξη του Nova 5G Home Internet.

Βελτίωση Εμπειρίας του Πελάτη: Προσήλωση στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, σε στενή συνεργασία με την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή για την καθιέρωση νέων χρόνων απόκρισης στην βλαβοδιαχείριση.

Κοινωνική Υπευθυνότητα μέσω Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης και Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών: Αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για έξυπνη προστασία του περιβάλλοντος, ακολουθώντας τα ήδη υλοποιημένα μεγάλης κλίμακας έργα αποκατάστασης, καθώς και την υλοποίηση συστημάτων έξυπνης διαχείρισης πολιτικής προστασίας.

Δέσμευση στην επένδυση και την καινοτομία

Η United Group επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην Ελλάδα προχωρώντας σε αναβάθμιση των υποδομών της, καθώς και του ψυχαγωγικού περιεχομένου της, διασφαλίζοντας ότι η Nova θα συνεχίσει να προσφέρει εξαιρετική εμπειρία στον πελάτη, διευρύνοντας την ηγετική της θέση στην αγορά.

Με προσανατολισμό στο μέλλον

Καθώς η Nova συνεχίζει την ανάπτυξή της, οι κύριος στόχος παραμένει να προσφέρει ότι καλύτερο έχει να προσφέρει η τεχνολογία σήμερα, στην καλύτερη δυνατή τιμή με την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Με ισχυρή ηγεσία, στρατηγικές επενδύσεις και ξεκάθαρο επιχειρηματικό σχέδιο, η Nova είναι έτοιμη να βελτιώσει το τοπίο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, προσφέροντας το καλύτερο δυνατό στους πελάτες της.

Η Victoriya Boklag, CEO της United Group, δήλωσε: «Οι δραστηριότητές μας στην Ελλάδα είναι απόδειξη της δύναμης του τρίπτυχου καινοτομία-εμπειρία- επενδύσεις. Καθώς εισερχόμαστε στην επόμενη φάση ανάπτυξης της Nova, ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας στην ομάδα της Nova, με στόχο την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Παναγιώτη Γεωργιόπουλο για την επιτυχημένη του θητεία ως CEO και προσδοκώ στην συνέχιση της συνεργασίας μας από την θέση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα ωφεληθεί σημαντικά από την στρατηγική του καθοδήγηση. Καλωσορίζω τον Γιώργο Λάμπρου στη νέα του θέση, ευχόμενη κάθε επιτυχία. Επίσης, ευχαριστώ από καρδιάς τους Μιχάλη Αναγνωστάκο και Χρήστο Νούλη για την σημαντική συνεισφορά τους, η οποία στάθηκε καθοριστική για την επιτυχημένη πορεία της Nova. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, είμαστε επικεντρωμένοι στην περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών FTTH και 5G, καθώς και την παροχή προϊόντων, υπηρεσιών και εμπειριών διεθνούς βεληνεκούς για τους πελάτες μας».

