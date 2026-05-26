Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε έντονα τον «τρομοκρατικό στρατό» των ΗΠΑ για την κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας στην περιοχή Χορμοζγκάν, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών πράξεων «θαλάσσιας πειρατείας» εναντίον ιρανικών εμπορικών πλοίων τις τελευταίες 48 ώρες.

Το ιρανικό ΥΠΕΞ δήλωσε ότι αυτές οι επιθετικές ενέργειες, που σημειώνονται εν μέσω συνεχιζόμενων διπλωματικών συνομιλιών με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, αποκαλύπτουν για άλλη μια φορά τις «κακές προθέσεις και την παραβίαση της εμπιστοσύνης» της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το Ιράν τόνισε ότι η κατ' αρχήν προσέγγισή του για βαθιά δυσπιστία προς τις ΗΠΑ βασίζεται σε μια βαθιά κατανόηση της «κακόβουλης και εγκληματικής» φύσης της Ουάσιγκτον.

Το Υπουργείο προειδοποίησε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα αφήσει καμία σατανική+ πράξη αναπάντητη και δεν θα διστάσει ούτε στιγμή να υπερασπιστεί την κυριαρχία του έθνους.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαν αμυντικές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Ιράν σήμερα για να προστατεύσουν τα στρατεύματά μας από απειλές που θέτουν οι ιρανικές δυνάμεις», ανακοίνωσε το πρωί ο εκπρόσωπος της CENTCOM, Τιμ Χόκινς.

Η ανακοίνωση δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τις επιθέσεις και ανέφερε μόνο ότι οι στόχοι περιελάμβαναν εκτοξευτές πυραύλων και πλοία που επιχειρούσαν να «ποντίσουν νάρκες».

Αναφορές από το Ιράν δείχνουν ότι τέσσερα μέλη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στο Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Το πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι η κατάσταση στο Μπαντάρ Αμπάς παραμένει υπό έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

