Μείωση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 0,25% τον Δεκέμβριο και περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων το 2025 προέβλεψε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Μιλώντας στο συνέδριο που διοργανώνει στην Αθήνα το Βloomberg, ο επικεφαλής της ΤτΕ και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, ανέφερε ότι θεωρεί "λογική" μία μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ τον Δεκέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι το βασικό επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ μετά από δύο μειώσεις βρίσκεται σήμερα στο 3,25%.

Για το 2025 ο κ. Στουρνάρας προέβλεψε και νέες μειώσεις επιτοκίων εφόσον συνεχίσει ο πληθωρισμός την πτωτική του πορεία και υπό την αίρεση απρόβλεπτων εξελίξεων.

Υπό τα δεδομένα αυτά ο ίδιος επισήμανε ότι έως το τέλος του 2025 το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ θα μπορούσε να έχει υποχωρήσει στο λεγόμενο "ουδέτερο επίπεδο". Κληθείς να προσδιορίσει το ακριβές ύψος του λεγόμενου ουδέτερου επιτοκίου, ο κ. Στουρναρας ανέφερε ότι ο υπολογισμός του δεν είναι ευχερής παρά ταύτα όπως είπε πως «2% το επιτόκιο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ουδέτερο».

