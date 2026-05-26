Τμήμα ανισόπεδης διάβασης που τελούσε υπό κατεδάφιση στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, τη Σεούλ, κατέρρευσε σήμερα, προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων που έκαναν εκείνη την ώρα επιθεώρηση ασφαλείας, όπως και τον τραυματισμό τριών άλλων, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι των δημοτικών αρχών και της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Πλάνα που προβλήθηκαν από την τηλεόραση δείχνουν μέλη σωστικών συνεργείων να διεξάγουν επιχείρηση ερευνών και διάσωσης, καθώς ένα μακρύ τμήμα της δομής αυτής είχε καταρρεύσει στον δρόμο που βρίσκεται κάτω από την ανισόπεδη διάβαση, κοντά σε σιδηροδρομική διασταύρωση στην κεντρική Σεούλ.

Εργαζόμενοι εντόπισαν ενδείξεις αστάθειας στη δομή αυτή στη διάρκεια της νύχτας και ανέστειλαν τις εργασίες κατεδάφισης της ανισόπεδης διάβασης νωρίς σήμερα το πρωί για να γίνει επιθεώρηση ασφαλείας, δήλωσε δημοτικός αξιωματούχος της Σεούλ.

Η κατάρρευση του τμήματος της γέφυρας σημειώθηκε καθώς επιθεωρητές ασφαλείας βρίσκονταν μέσα στη δομή στήριξής της, πρόσθεσε ο δημοτικός αξιωματούχος της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας.

Όλοι όσοι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν ήταν ανώτεροι δημοτικοί υπάλληλοι δημοσίων έργων και ένας ειδικός του ιδιωτικού τομέα που διεξήγαγαν την επιθεώρηση, δήλωσε αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η περιοχή γύρω από το σημείο της ανισόπεδης διάβασης, κοντά στο δημαρχείο, αποκλείστηκε από τις αρχές και περιορίστηκαν προσωρινώς οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή έρευνας για το συμβάν και εξέδωσε επίσης οδηγίες προς τις αρχές να καταρτίσουν μέτρα για να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Η αστυνομία της Σεούλ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το δυστύχημα. Στο μεταξύ, οι υποψήφιοι στην κούρσα για τον δήμο της Σεούλ ανέστειλαν τις τρέχουσες προεκλογικές τους εκστρατείες για τις τοπικές δημοτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 3 Ιουνίου σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα.

Οι εργασίες απομάκρυνσης της υπερυψωμένης διάβασης Seosomun Overpass, οι οποίες είχαν αρχίσει τον περασμένο Αύγουστο, αναμενόταν να ολοκληρωθούν σε λίγες εβδομάδες, σύμφωνα με το Yonhap.

Η γέφυρα αυτή, η οποία είχε κατασκευαστεί το 1966, τελούσε υπό κατεδάφιση λόγω προβλημάτων ασφαλείας που παρουσίαζε η πεπαλαιωμένη αυτή δομή, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές.

Τα τελευταία χρόνια η Seosomun Overpass είχε γίνει είδηση λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, ενώ το 2019 κομμάτια τσιμέντου είχαν πέσει από τη διάβαση στον δρόμο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

