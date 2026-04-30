Στη δυναμική εκκίνηση του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», στο νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» για ανακαίνιση και ιδιοκατοίκηση, καθώς και στην Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση αναφέρθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ.

Για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς», η Υπουργός σημείωσε ότι η πλατφόρμα ntantades.gov.gr έχει ήδη καταγράψει περισσότερες από 30.000 επισκέψεις μέσα στα πρώτα δύο 24ωρα λειτουργίας της, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον των οικογενειών για το πρόγραμμα. Η πλατφόρμα άνοιξε για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών σε όλη τη χώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση πρώτων βοηθειών, πλήρη πιστοποιητικά υγείας και ποινικού μητρώου, ενώ όσοι δεν έχουν σχετική ειδικότητα αποκτούν βασική κατάρτιση μέσω δωρεάν διαδικτυακού σεμιναρίου. Το πρόγραμμα αφορά βρέφη και νήπια από 2 μηνών έως 2,5 ετών και δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής όχι μόνο σε επαγγελματίες, αλλά και σε πρόσωπα από το οικείο περιβάλλον της οικογένειας, όπως οι παππούδες και οι γιαγιάδες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να φροντίζει έως τρία παιδιά με τη συγκατάθεση των γονέων, λαμβάνοντας έως 1.500 ευρώ τον μήνα με εργόσημο.

Η οικονομική ενίσχυση για τις οικογένειες θα ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα για γονείς πλήρους απασχόλησης ή ελεύθερους επαγγελματίες και σε 300 ευρώ τον μήνα για γονείς μερικής απασχόλησης ή σε αναζήτηση εργασίας, καλύπτοντας και το εργόσημο της επιμελήτριας ή του επιμελητή.

Η συζήτηση στη συνέχεια πέρασε στο στεγαστικό, με αιχμή το νέο «Ανακαινίζω». Το πρόγραμμα στοχεύει τόσο στην επιστροφή κλειστών κατοικιών στην αγορά όσο και στη βελτίωση κατοικιών που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση. Όπως είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου, το πρόγραμμα ανοίγει αρχικά για τα κλειστά ακίνητα και, λίγες εβδομάδες αργότερα, για τα κατοικημένα ακίνητα.

Η Υπουργός τόνισε ότι το νέο «Ανακαινίζω» είναι αποτέλεσμα συστηματικής διαπραγμάτευσης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε να υπάρξουν διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ειδική μέριμνα για οικογένειες, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους, με βασική χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία και προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, φτάνοντας έως και τις 46.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά.

Το πρόγραμμα αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τ.μ., κατασκευής πριν από το 1990, και δεν περιορίζεται στην ενεργειακή αναβάθμιση. Καλύπτει ουσιαστικές παρεμβάσεις, όπως ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κουζίνα, μπάνιο και αποκατάσταση φθορών, με στόχο τα σπίτια να γίνουν λειτουργικά, ασφαλή και βιώσιμα.

«Με το νέο “Ανακαινίζω” κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για να αυξηθούν τα διαθέσιμα σπίτια στην αγορά, αλλά και για να βελτιωθούν κατοικίες στις οποίες ήδη ζουν οικογένειες. Δεν μιλάμε για επιφανειακές παρεμβάσεις, αλλά για πραγματικές ανακαινίσεις που κάνουν ένα σπίτι αξιοπρεπές, λειτουργικό και βιώσιμο», τόνισε η Υπουργός.

Κλείνοντας, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στην επίσκεψή της στα Χανιά και στην ανοιχτή βιωματική εκδήλωση «Ξεκινάμε ΜΑΖΙ, από νωρίς» για την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και στηρίζει παιδιά έως 6 ετών που αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να εμφανίσουν αναπτυξιακές δυσκολίες, καθώς και τις οικογένειές τους, μέσα από εξατομικευμένες υπηρεσίες και voucher έως 800 ευρώ τον μήνα.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι ήδη 2.500 παιδιά σε όλη τη χώρα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, το οποίο δεν περιμένει το πρόβλημα να μεγαλώσει, αλλά στηρίζει το παιδί και την οικογένεια από τα πρώτα χρόνια της ζωής, εκεί όπου η έγκαιρη φροντίδα μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.