Δωρεάν διακοπές και για συνταξιούχους – Δευτέρα 4 Μάη ξεκινούν οι αιτήσεις

Του Βαγγέλη Δουράκη

Δωρεάν διακοπές και για συνταξιούχους μέσω «ειδικού» προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ: Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των απαραίτητων αιτήσεων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται να ανοίξει την ερχόμενη Δευτέρα 4 Μαΐου. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, δηλαδή μέσω του www.dypa.gov.gr, αλλά και μέσω www.gov.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.



Ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 ορίζονται συνταξιούχοι του e ΕΦΚΑ - πρώην ΟΑΕΕ, ενώ ωφελούμενα μέλη μπορούν να είναι τα παιδιά τους, οι σύζυγοι, καθώς και άτομα με αναπηρία που χρήζουν συνοδείας.

Ποιοι μπορούν να… συνοδέψουν τους δικαιούχους

Συγκεκριμένα, ως ωφελούμενοι του προγράμματος ορίζονται:

α) Τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε και έως δεκαοχτώ ετών. Για τους σκοπούς της παρούσας ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 01.01.2026,

β) τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών, έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, χωρίς ημέρες εργασίας,

γ) οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών,

δ) οι συνοδοί των δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων α’ έως γ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας, η οποία βεβαιώνεται από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νομιμοποιηθέν ή νομίμως αναγνωρισθέν ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου οι δικαιούχοι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

Σε περιπτώσεις συζύγων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι της παροχής, ο ένας δύναται να εκληφθεί ως ωφελούμενος του άλλου, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει.

Σε ποιες περιοχές είναι οι δωρεάν διανυκτερεύσεις

H διάρκεια του Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ εκτείνεται σε 13 μήνες, με έναρξη από τα τέλη Μαΐου και ολοκλήρωση στο τέλος Ιουνίου του 2027.

Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι αποκτούν δικαίωμα σε έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν, με ιδιωτική συμμετοχή που ξεκινά από 1 ευρώ και δεν θα ξεπερνά τα 12 ευρώ την βραδιά, αναλόγως των χαρακτηριστικών του καταλύματος (ενοικιαζόμενο, 4 αστέρων ή 5άστερο) και το εάν θα περιλαμβάνει και πρωϊνό.

Υπάρχει όμως και λίστα με προορισμούς όπου για την διαμονή η συμμετοχή του δικαιούχου είναι μηδενική, με άλλα λόγια η διαμονή είναι δωρεάν.

Και μάλιστα και ο αριθμός των ημερών που δικαιούται κάποιος να διανυκτερεύσει εκεί «ανεβαίνει» από τις 6 που είναι για την υπόλοιπη Ελλάδα, στις 10 και 12 διανυκτερεύσεις.

Η λίστα με τους προορισμούς όπου η συμμετοχή είναι μηδενική περιλαμβάνουν Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο όπου όσοι εξασφαλίσουν τις επιταγές μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.

Στα καταλύματα της Β. Εύβοιας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου ο αριθμός των δωρεάν διανυκτερεύσεων αυξάνεται στις 12.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία άνω του 50% τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.