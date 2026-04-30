Η Santander συμφώνησε να συμμετάσχει σε γύρους χρηματοδότησης ύψους περίπου 550 εκατομμυρίων στερλινών για την Ebury, την παγκόσμια fintech πλατφόρμα της που επικεντρώνεται στις διασυνοριακές πληρωμές και τις λύσεις διεθνούς εμπορίου. Οι γύροι χρηματοδότησης πραγματοποιούνται από μία ομάδα που περιλαμβάνει τη Centerbridge Partners, μαζί με τους υφιστάμενους επενδυτές που επανεπενδύουν, δηλαδή τη Santander, τη Vitruvian Partners και την 83North. Η Santander θα επενδύσει 50 εκατομμύρια στερλίνες και θα παραμείνει πλειοψηφικός μέτοχος της Ebury με ποσοστό 55%, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της και τον στρατηγικό ρόλο της Ebury ως πλατφόρμας διασυνοριακών πληρωμών του ομίλου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ως βασικής πηγής καινοτομίας προϊόντων. Οι γύροι χρηματοδότησης θα υλοποιηθούν μέσω δύο ξεχωριστών συναλλαγών, υπό την αίρεση των συνήθων κανονιστικών εγκρίσεων.

Η Ebury δραστηριοποιείται σε 30 ρυθμιζόμενες αγορές και εξυπηρετεί περισσότερες από 27.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως, επιτρέποντας πληρωμές σε περισσότερα από 140 νομίσματα σε 160 χώρες. Η τεχνολογικά προηγμένη πλατφόρμα της επιτρέπει στους πελάτες να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν διεθνείς πληρωμές, να διαχειρίζονται τον συναλλαγματικό κίνδυνο, να μεταφέρουν κεφάλαια μεταξύ θυγατρικών σε πραγματικό χρόνο και να ενσωματώνουν την πλατφόρμα στα χρηματοοικονομικά τους συστήματα. Η Ebury έχει αυξήσει τα έσοδά της με ρυθμό άνω του 30% ετησίως από τότε που η Santander επένδυσε σε αυτήν το 2020.

Τα κεφάλαια, που περιλαμβάνουν πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία, θα χρησιμοποιηθούν για την επιτάχυνση της ανάπτυξης μέσω της ανάπτυξης προϊόντων και της γεωγραφικής επέκτασης, με έμφαση στην κλιμάκωση της επιχείρησης και την ενίσχυση των δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τη βελτίωση της επεξεργασίας πληρωμών, τη βελτιστοποίηση των λύσεων συναλλάγματος και την αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας των πελατών.

Η Ana Botín, εκτελεστική πρόεδρος της Banco Santander, δήλωσε: «Οι συναλλαγές αυτές στηρίζουν τόσο τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Ebury όσο και την εστίαση της Santander στην πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και στη δημιουργία αξίας. Οι πρόσθετες επενδύσεις θα επιτρέψουν στην Ebury να αναπτυχθεί ακόμη ταχύτερα και να ενισχύσει τις παροχές της προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διεθνώς. Οι νέοι εταίροι προσθέτουν επίσης σημαντική στρατηγική αξία, συνδυάζοντας συμπληρωματική τεχνογνωσία για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και τη μεγιστοποίηση των μακροπρόθεσμων δυνατοτήτων της πλατφόρμας».

Ο Juan Lobato, CEO της Ebury, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τη Centerbridge ως νέο επενδυτή στην ομάδα των υφιστάμενων επενδυτών μας. Είμαστε επίσης πολύ ικανοποιημένοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τη Santander, έχοντας αποδείξει ότι συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα μιας κορυφαίας ευρωπαϊκής τράπεζας με μια ταχέως αναπτυσσόμενη fintech μπορούμε να δημιουργήσουμε μια παγκόσμιας κλάσης πλατφόρμα διασυνοριακών πληρωμών για επιχειρήσεις. Οι επενδύσεις αυτές έρχονται σε μια κομβική στιγμή, καθώς η εξέλιξη των υποδομών ψηφιακού χρήματος και των ροών πληρωμών με agentic λειτουργίες θα επιταχύνει περαιτέρω την ανάπτυξή μας».

Μετά την ολοκλήρωση, η Santander θα λογιστικοποιήσει το ποσοστό 55% που κατέχει με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, με αποτέλεσμα την αποενοποίηση των εσόδων και του κόστους της Ebury από τις οικονομικές καταστάσεις της Santander, με αμελητέα επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι γύροι αυτοί αναμένεται να δημιουργήσουν περίπου +4 μ.β. CET1 σε επίπεδο ομίλου, υπό την αίρεση της κανονιστικής έγκρισης και της ολοκλήρωσης, η οποία αναμένεται το αργότερο έως το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Όλοι οι στόχοι για την περίοδο 2026–2028 που παρουσιάστηκαν στο Investor Day της Santander στο Λονδίνο στις 25 Φεβρουαρίου παραμένουν αμετάβλητοι. Έως το 2028, η Santander στοχεύει να ξεπεράσει τα 210 εκατομμύρια πελάτες, να επιτύχει αύξηση εσόδων με μεσαίο μονοψήφιο ρυθμό και να μειώνει ετησίως το συνολικό κόστος, χωρίς αυτό να επηρεάζεται από την αφαίρεση της κοστολογικής βάσης της Ebury, οδηγώντας σε κέρδη άνω των 20 δισ. ευρώ και απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) άνω του 20%. Η Ebury αποτελεί μέρος της παγκόσμιας δραστηριότητας Payments Solutions της Santander, η οποία στοχεύει σε ετήσια αύξηση εσόδων άνω του 15% την περίοδο 2026–2028 (σε σταθερές ισοτιμίες ευρώ και σε συγκρίσιμη βάση) και σε περιθώριο EBITDA περίπου 45% έως το 2028.

Πηγή: skai.gr

