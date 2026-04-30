Άνοδος στις τιμές πετρελαίου - Στα 113 δολάρια το Brent

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσαν πάνω από τα 113 δολάρια ανά βαρέλι την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 15% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, καθώς η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κρατάει ουσιαστικά κλειστό το Στενό του Ορμούζ, διακόπτοντας σημαντικούς όγκους παγκόσμιων ενεργειακών ροών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά, ενώ παράλληλα σκιαγράφησε πιθανά μέτρα για την παράταση του αποκλεισμού με περιορισμένο αντίκτυπο στους εγχώριους καταναλωτές κατά τη διάρκεια συνομιλιών με στελέχη του πετρελαίου και του εμπορίου, σημειώνει το Trading Economics.

Ταυτόχρονα, οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν για αντίποινα σε περίπτωση που συνεχιστεί ο αποκλεισμός και κατηγόρησαν τον Τραμπ ότι προσπαθεί να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε υποταγή μέσω οικονομικής πίεσης και εσωτερικής αποσταθεροποίησης.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία για τα αποθέματα των ΗΠΑ έδειξαν απότομες μειώσεις σε αργό και καύσιμα, ενώ οι εξαγωγές εκτοξεύτηκαν σε ιστορικά υψηλά πάνω από 6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, υπογραμμίζοντας τη σύσφιγξη της παγκόσμιας προσφοράς.

Το συμβόλαιο του Brent (Ιουνίου) κινείται ανοδικά κατά 2,61%, στα 113,32 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη (07:15 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Ιουνίου) σημειώνει άνοδο 2,35%, στα 109,39 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

