Σε τέσσερα επίπεδα θα αυξηθούν μισθοί και συντάξεις το 2025 με τους συνταξιούχους, ωστόσο, να είναι οι χαμένοι των κυβερνητικών μέτρων, αναφέρει η εφημερίδα Τα Νέα.

Πέραν της μικρής αύξησης που θα λάβουν το νέο έτος (περίπου 2,5%) περίπου 2 εκατ. συνταξιούχοι, δεν θα έχουν καμία αύξηση όσοι έχουν προσωπική διαφορά (πριν από το 2016). Η αύξηση θα δοθεί με τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου που θα αναμένεται να πληρωθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Το τελικό ποσοστό βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία, καθώς εξαρτάται από την τελική πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης και τον πληθωρισμό του τρέχοντος έτους.

Επίσης, σύμφωνα με ΤΑ ΝΕΑ, οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά και άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.600 ευρώ, θα λάβουν τον Δεκέμβριο έκτακτη οικονομική ενίσχυση 100-200 ευρώ ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.

Παράλληλα, παγώνουν οι μειώσεις συντάξεων που συνοδεύονται από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Η νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί μέχρι τις γιορτές θα παγώνει την ΕΑΣ όμως θα παγώσουν και οι αυξήσεις στις συντάξεις των συνταξιούχων μέχρι το ποσό του ανώτατου κλιμακίου όπου ανήκει ο συνταξιούχος για να μην αλλάξει κλίμακα. Με το νέο σύστημα η σύνταξη του ασφαλισμένου θα παγώνει στα 1.700 ευρώ και δεν θα αυξάνεται για να μη μεταβεί στο επόμενο κλιμάκιο και να καταβάλει υψηλότερη κλίμακα ΕΑΣ.

Σχετικά με τους μισθούς του Δημοσίου, από την ερχόμενη άνοιξη θα δοθούν οριζόντιες αυξήσεις έως και 100 ευρώ τον μήνα σε περίπου 700.000 δημοσίους υπαλλήλους.

Αυξήσεις στον κατώτατο μισθό

Η ετήσια αύξηση στον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα θα αυξάνει αυτόματα και το εισαγωγικό κλιμάκιο αλλά και όλα τα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμάκια των δημοσίων υπαλλήλων.

Σήμερα ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα ανέρχεται σε 830 ευρώ και στόχος είναι να ανέλθει σε 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027, που σημαίνει ότι η μέση ετήσια αύξηση με βάση τον στόχο για 950 ευρώ το 2027 ανέρχεται σε περίπου 40 ευρώ.

Ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο σήμερα ανέρχεται στα 850 ευρώ. Προκειμένου να μην υπολείπεται του νέου κατώτατου μισθού θα ακολουθήσουν αναλογικές οριζόντιες αυξήσεις στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων (όπως έγινε και με τα 70 ευρώ το 2024).

Ετσι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν σταδιακά έως το 2027 οριζόντια αύξηση ύψους 100 ευρώ μεικτά συνολικά, ώστε ο εισαγωγικός να ανέλθει στα 950 ευρώ.

Στο σενάριο αύξησης του κατώτατου μισθού 40 ευρώ ετησίως έως το 2027 και σε περίπτωση που ο κατώτατος το 2025 προσδιοριστεί σε 870 ευρώ, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων θα αυξηθούν οριζόντια κατά 20 ευρώ (μεικτά) μηνιαίως από 1ης Απριλίου 2025, με καθαρό κόστος για τους 8 μήνες 72 εκατ. ευρώ (μεικτό κόστος 119 εκατ. ευρώ).

Για το 2026 αναμένεται αύξηση της τάξεως των 40 ευρώ μηνιαίως και επιπλέον 40 ευρώ το 2027.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.