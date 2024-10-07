Ελληνικός Χρυσός : Στο 76% το ποσοστό ολοκλήρωσης του μεταλλευτικού έργου στις Σκουριές

Σε ποσοστό 76% έχει φθάσει το ποσοστό ολοκλήρωσης του μεταλλευτικού έργου στις Σκουριές Χαλκιδικής, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε σήμερα Δευτέρα η διοίκηση της Ελληνικός Χρυσός στην υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, που επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ελληνικός Χρυσός είχε την ευκαιρία να αναδείξει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί με τη σταθερή εφαρμογή βιώσιμων μεταλλευτικών πρακτικών, καθώς και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή. Επίσης ανέδειξε και τον κρίσιμο ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει το έργο των Σκουριών στη «πράσινη μετάβαση» της Ελλάδας και τη σημασία του σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η υφυπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά για τις τελευταίες εξελίξεις στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας που εφαρμόζονται στο έργο, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων τεχνολογιών στον τομέα της διαχείρισης νερού και αποβλήτων, της παράλληλης αποκατάστασης και της περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, δήλωσε: «Βρίσκομαι σήμερα στις Σκουριές, ένα έργο που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ελληνική μεταλλευτική βιομηχανία. Η επίσκεψή μου εδώ έχει ως στόχο να διαπιστώσω από κοντά την πρόοδο των εργασιών και να διαβεβαιώσω ότι το υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του έργου. Το μεταλλείο των Σκουριών είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας. Θα συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομίας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με προτεραιότητα προσλήψεων από την τοπική κοινωνία, καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας στον παγκόσμιο χάρτη των μετάλλων. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που διαπίστωσα ότι οι εργασίες προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με στόχο την ολοκλήρωσή του εντός του 2025. Παράλληλα, θέλω να τονίσω ότι η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι εταιρείες που υλοποιούν τέτοιου είδους έργα, οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τους περιβαλλοντικούς όρους και να εφαρμόζουν τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Οι Σκουριές θα είναι το πρότυπο που θα ακολουθήσουν άλλες ανάλογες επενδύσεις, καθιστώντας την Ελλάδα έναν ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις στον τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών, ειδικά μετά την στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απεξάρτηση της από τρίτες χώρες».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold, George Burns, σχολίασε: «Είμαστε ευγνώμονες για την ευκαιρία να προσφέρουμε στην υφυπουργό μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των εξελίξεων στις Σκουριές, που αντανακλούν την αφοσίωσή μας στην προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της ευημερίας των τοπικών κοινοτήτων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Παραμένουμε ακλόνητοι στην πεποίθησή μας ότι το έργο των Σκουριών μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση της Ευρώπης, ενώ θα θέσει την Ελλάδα ως κόμβο βιώσιμης εξόρυξης παγκοσμίως. Η δέσμευσή μας στο να καταστήσουμε τις Σκουριές ένα πρότυπο μεταλλείο παραμένει σταθερή, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις τοπικές κοινότητες, τις αρχές και την κυβέρνηση για τη συνεχιζόμενη συνεργασία τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

