ΑΑΔΕ: Πλήρης εκκαθάριση του τοπίου για τις ρυθμίσεις χρεών

Στην πλήρη εκκαθάριση του τοπίου, σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις για χρέη προς το Δημόσιο, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η εφαρμογή του άρθρου 87 του νέου Κώδικα Φορολογικης Διαδικασίας (Ν. 5104/2024), το οποίο έδωσε, με την πληρωμή όλων των ανεξόφλητων δόσεων, την ευκαιρία αναβίωσης ρυθμίσεων, που είχαν απωλεσθεί. Δηλαδή,

Την πίστωση τυχόν επιστροφών στο χρέος της ρύθμισης, ή

Την αποπληρωμή του ρυθμισμένου χρέους σε καθυστέρηση έως 31 Μαρτίου 2024 και τη συνέχιση της ρύθμισης, ή

Την απώλεια της ρύθμισης.

Από την εφαρμογή της διαδικασίας προέκυψαν τα εξής:

συμψηφίστηκαν με τις εν λόγω ρυθμίσεις, καταβολές των φορολογουμένων συνολικού ποσού 47,5 εκατομμυρίων ευρώ

22.000 ρυθμισμένα ποσά εξοφλήθηκαν πλήρως

25.000 ρυθμίσεις, συνολικού ποσού 125 εκατομμυρίων ευρώ, κατέστησαν ενήμερες και συνεχίζουν να ισχύουν και να εξυπηρετούνται.

Για τους φορολογούμενους που δεν ανταποκρίθηκαν στην ευκαιρία που έδωσε το άρθρο 87 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ολοκληρώθηκε η τυπική απώλεια 213.000 ρυθμίσεων, οι οποίες δεν εξυπηρετούνταν και είχαν καταστεί στην ουσία ανενεργές. Πλέον οι ρυθμίσεις αυτές έγιναν και τυπικά μη ενεργές.

Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο δεν έχει γενικό χαρακτήρα, και αφορά ρυθμίσεις των 36/72,100,120 δόσεων ή πάγιες ρυθμίσεις των 24 ή 48 δόσεων, που δεν είχαν απωλεσθεί με πράξη του προϊσταμένου της ΔΟΥ, αλλά βρίσκονταν σε μια «γκρίζα ζώνη», καθώς ούτε ενεργές ήταν, αλλά ούτε και είχαν κλείσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.