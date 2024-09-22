«Μέσα στο 2024 θα ξεκινήσει το πιλοτικό πρόγραμμα για το επίδομα ανεργίας. Θα διαρκέσει 1- 1,5 χρόνο, θα αξιολογηθούν τα οφέλη του προγράμματος και στη συνέχεια θα πάμε σε καθολική εφαρμογή», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με την Φαίη Μαυραγάνη η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Όπως επισήμανε η κα Κεραμέως, «θα υπάρχει ένα βασικό επίδομα ανεργίας και από πάνω ένα μπόνους που θα λαμβάνει υπόψιν την ασφαλιστική ιστορία του προσώπου, για να είναι πιο δίκαιο και ανταποδοτικό. Το δεύτερο είναι να γίνει εμπροσθοβαρές, τους πρώτους μήνες να έρθει η πολιτεία να σε στηρίξει δυναμικά και στη συνέχεια θα βαίνει μειούμενο για να σε παρακινήσει να βρεις δουλειά».

Οι δύο βασικές αλλαγές στο επίδομα ανεργίας είναι - όπως είπε η υπουργός Εργασίας - για να γίνει πιο δίκαιο. «Ο αριθμός των προσώπων που θα λάβουν το νέο επίδομα ανεργίας θα είναι συγκεκριμένος και η επιλογή για γίνει τυχαία, μέσω των ψηφιακών συστημάτων», πρόσθεσε.

Επίσης, η κα Κεραμέως τόνισε ότι την τελευταία πενταετία έχουν δημιουργηθεί 500.000 νέες θέσεις εργασίας, σημειώνοντας ότι στον τομέα της πληροφορικής υπήρξε 85% αύξηση της απασχόλησης, ενώ στις κατασκευές 65% αύξηση .

Για την Ψηφιακή Κάρτα εργασίας, η κα Κεραμέως υπογράμμισε ότι «από το καλοκαίρι και μετά έχουμε 750.000 εργαζόμενους που προστατεύονται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας», ενώ «εφαρμόζεται πιλοτικά σε τουρισμό και εστίαση, έναν κλάδο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά».

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, «από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αυξήθηκαν 62% οι υπερωρίες που δηλώθηκαν στα σούπερ μάρκετ». «Ή ήταν υπερωρίες που δεν πληρώνονταν καθόλου ή πληρώνονταν με μη σύννομο τρόπο», ανέφερε η κα. Κεραμέως.

Αναφερόμενη στις συντάξεις, η κα Κεραμέως τόνισε ότι «έχει γίνει πρόοδος στις κυρίες συντάξεις, εκδίδονται 1250 συντάξεις την ημέρα», ενώ στις επικουρικές «υπάρχουν ζητήματα, εκεί έγινε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις επικουρικές»

Επίσης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλιση εκτίμησε ότι «η αύξηση θα είναι μεταξύ 2,2% έως 2,5%». Ωστόσο, επισήμανε ότι για να μην χάσουν οι συνταξιούχοι την αύξηση καθώς ορισμένοι αλλάζουν κλιμάκιο και αντί να επωφελούνται από την αύξηση να υφίστανται τελικά μείωση λόγω της Εισφοράς Αλληλεγγύης, η κα Κεραμέως τόνισε ότι «σκοπεύουμε το αμέσως επόμενο διάστημα να νομοθετήσουμε για να μην υπάρχει αυτή η στρέβλωση. Είναι μία υπαρκτή στρέβλωση και θέλουμε να την διορθώσουμε. Επεξεργαζόμαστε ήδη νομοθετική λύση με τον κ. Τσακλόγλου για να προλάβουμε τις συντάξεις του τέλους Δεκεμβρίου».

Πηγή: skai.gr

