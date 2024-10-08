Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η μόνη σημαντική φορολογική αύξηση που βρίσκεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2025 που κατατέθηκε στη Βουλή είναι αυτή του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Το λίφτινγκ που αποφάσισε η κυβέρνηση με τους αυξημένους συντελεστές αναμένεται να αποφέρει στα δημόσια ταμεία 405 εκατ€.



Στα ξενοδοχεία και στην περίοδο υψηλής ζήτησης από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο το τέλος στα ξενοδοχεία θα διαμορφώνεται ως εξής:

Για 1-2 αστέρια από 1,5€ σε 2€

Για 3 αστέρια από 3€ σε 5€

Για 4 αστέρια από 7€ σε 10€

Για 5 αστέρια από 10€ σε 15€



Όσον αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο αυξάνεται από 1,5€ στα 8€. Την χειμερινή περίοδο από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο το τέλος θα διαμορφωθεί από 0,5€ σε 2€.



Το τέλος επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση και αποδίδεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω μηνιαίων δηλώσεων οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης απόδειξης είσπραξης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Η ΑΑΔΕ επικαιροποίησε ένα έντυπο ερωταπαντήσεων προς τους υπόχρεους απόδοσης του τέλους για την χρήση της υπηρεσίας myAADE.



1.Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω την παραπάνω δήλωση;

Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται. Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή δήλωσης από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων myAADE. Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυμούν οι δηλώσεις να υποβάλλονται από λογιστή ή

λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων.

2. Μπορώ να υποβάλλω εκπρόθεσμες δηλώσεις μέσω της υπηρεσίας myAADE;

Ναι. Μπορείτε να υποβάλλετε αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις οικονομικής χρήσης από 01-01-2024 και μετά. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση αντικαθιστά τον φόρο διαμονής, ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα. Επίσης, η υποβολή των εκπρόθεσμων δηλώσεων για χρήσεις μέχρι 31-12-2023 για το φόρο διαμονής γίνεται από την ίδια εφαρμογή.

Τυχόν τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου».

3. Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης;

Όχι. Μετά την Οριστική υποβολή της Δήλωσης δεν μπορείτε να τη διαγράψετε ή να τη διορθώσετε. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στη αρμόδια ΔΟΥ, υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά, για να γίνει η διόρθωσή της.

4. Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία οφειλής χωρίς να έχει καταβληθεί το τέλος ανθεκτικότητας;

Εάν παρέλθει η ημερομηνία υποβολής του τέλους, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 53 και 54 του ν. 4987/2022 που έχουν να κάνουν με τα πρόστιμα, τον τοκισμό της οφειλής φορολογικού κώδικα

5. Μπορώ να αποθηκεύσω τη δήλωση και να την οριστικοποιήσω αργότερα;

Ναι. Ο χρήστης μπορεί, από την αρχή που θα δημιουργήσει μία δήλωση, να την αποθηκεύει προσωρινά, σε οποιοδήποτε στάδιο πριν την υποβολή αυτής, επιλέγοντας από το μενού την «Προσωρινή Αποθήκευση».

6. Ποιοι είναι υπόχρεοι για την υποβολή των δηλώσεων στην εφαρμογή;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 5073/2023 (Α' 204), σε ΤΑΚΚ υπάγονται:

α) τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

β) τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα

γ) τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας

δ) τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες)



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Από το μενού «Φορολογικές υπηρεσίες», «Τέλη και ειδικοί φόροι», επιλέγετε την «Δήλωση απόδοσης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση

Στη συνέχεια, επιλέγετε την κατηγορία ακινήτων για την οποία είστε υποχρεωμένοι να υποβάλλετε δήλωση.

-Η πρώτη κατηγορία αφορά ξενοδοχειακά καταλύματα, και υπόχρεοι είναι μόνο επιτηδευματίες. Συγκεκριμένα, καταχωρείτε το πλήθος επιχειρήσεων - συνολικό αριθμό διαθέσιμων δωματίων, κλινών και δωματίων που χρησιμοποιήθηκαν στη χρήση (υποχρεωτικά πεδία καταχώρησης).

-Η δεύτερη κατηγορία ακινήτων είναι τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα και υπόχρεοι είναι μόνο επιτηδευματίες. Συγκεκριμένα, καταχωρείτε το πλήθος επιχειρήσεων - συνολικό αριθμό διαθέσιμων δωματίων, κλινών και δωματίων που χρησιμοποιήθηκαν στη χρήση (υποχρεωτικά πεδία καταχώρησης).

-Η τρίτη κατηγορία ακινήτων είναι τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης και υπόχρεοι είναι επιτηδευματίες και φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έναρξης επιτηδεύματος (για μέχρι δύο ακίνητα). Συγκεκριμένα, καταχωρείτε το πλήθος επιχειρήσεων και σε περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση έναρξης συμπληρώνετε 0 (μηδέν) - συνολικό αριθμό διαθέσιμων δωματίων, κλινών και δωματίων που χρησιμοποιήθηκαν στη χρήση (υποχρεωτικά πεδία καταχώρησης).

-Η τέταρτη κατηγορία ακινήτων είναι τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα-τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) και υπόχρεοι είναι μόνο επιτηδευματίες και φυσικά πρόσωπα. Ειδικότερα, καταχωρείτε το πλήθος επιχειρήσεων - συνολικό αριθμό διαθέσιμων δωματίων, κλινών και δωματίων που χρησιμοποιήθηκαν στην χρήση (υποχρεωτικά πεδία καταχώρησης).

Οι δωρεάν διαμονές δεν επιβαρύνονται με το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Στο συνολικό αριθμό ημερήσιων χρήσεων καταχωρούνται και οι ΔΩΡΕΑΝ.

Για να υπολογιστεί ο φόρος στο τέλος από το σύνολο των ημερήσιων χρήσεων αφαιρούνται οι δωρεάν.

